Fera Palace vai reunir três DJs em novo Sunset e prepara festa de Iemanjá

Evento já conhecido no Verão baiano, o Fera Palace Hotel, em parceria com o promoter Ginno Larry, promove no próximo dia 21 de janeiro mais uma edição do tradicional Sunset. Dessa vez, três DJs irão agitar o famoso rootop do hotel com a vista deslumbrante para a Baía de Todos os Santos.

O agito começa às 16h com os DJs Gueri, Léo Melo e Alexandre Schnitman. O Sunset do Fera é exclusivo para hóspedes e as reservas podem ser feitas exclusivamente pelo e-mail reservas@ferahoteis.com ou telefone (71) 3036-9202.

Iemanjá

Esse ano, o Fera Palace vai realizar também a festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro. O evento, com assinatura do promoter Ginno Larry, vai reunir DJs no final de tarde e mais uma atração surpresa que está sendo definida pelo hotel. Os interessados podem fazer reservas pelo email reservas@ferahoteis.com.