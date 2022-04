Feriadão para curtir o teatro baiano em festival gratuito

Quem não assistiu ou quer rever as peças Nau, Histórias do Mundo e Arquivo Vivo pode aproveitar o feriadão para conferir os três espetáculos baianos - atrações da segunda semana da 7ª Mostra Prêmio Braskem de Teatro. As montagens serão retransmitidas de quinta a domingo, gratuitamente, no canal da premiação no YouTube da premiação, com exceção da performance Arquivo Vivo, que pode ser conferida pelo link do Dropbox.

Arquivo Vivo concorre na categoria Performance, estreante nesta edição da premiação. O trabalho propõe um mergulho na memória do teatro da Bahia, atravessada pelo distanciamento social. Reunindo no elenco Claudia Di Moura, Diogo Lopes Filho, Fábio Osório Monteiro, Larissa Lacerda, Mônica Santana e Neto Machado, tem direção de Jorge Alencar e codireção de Neto Machado

O musical NAU disputa como melhor Espetáculo Adulto. O trabalho narra a história da Legião HZ, um grupo de energia de pessoas que viveram no Brasil pós- colonial, que pedem ao Sistema Solar para não voltar mais ao Brasil como seres humanos, pois todos os retornos anteriores foram desastrosos. Como o pedido não foi atendido, em fúria, a legião decide descer ao Brasil, ainda como frequências, para observar como está o país e, a partir daí, desenvolver uma estratégia para nunca mais voltar, mesmo que isso implique em acabar com a terra. NAU tem grande elenco e direção assinada por Thiago Romero e Daniel Arcades.

Fechando as opções está o infantojuvenil Histórias do Mundão. Espetáculo de contação de histórias, narra as memórias das irmãs Tina e Kekeu. Cansadas de só olhar o mundão através das telinhas, as meninas resolvem que é a hora de conhecer o diferente. E é, a partir daí, que elas embarcam numa aventura pela magia da leitura. Daniel Arcades, Ana Tereza Mendes e Manu Santiago assinama autoria da peça.

A Mostra segue até 15 de maio e os vencedores da premiação serão divulgados no dia 18 de maio. A mostra é promovida pela Caderno 2 Produções e patrocinada pela Braskem e Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda. De quinta a domingo, em www.youtube.com/ PremioBraskem.