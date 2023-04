Feriado da Semana Santa será de céu nublado e chuvas fracas em Salvador

Aquele clima bom para ficar em casa, também conhecido como o “frio soteropolitano”. Assim será o feriadão da Semana Santa em Salvador, já que a previsão do tempo aponta para céu nublado e parcialmente nublado, além de chuvas a qualquer hora do dia, desta terça-feira (4) até domingo (9). A temperatura no período pode alcançar a mínima de 23 graus e máxima de 30 graus.

Entre hoje e amanhã, a previsão é de céu nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas. A Defesa Civil (Codesal) da capital baiana alerta ainda para a possibilidade de deslizamentos de terra. Até às 10h desta terça, 20 ocorrências foram registradas junto ao órgão, com destaque para cinco avaliações de imóvel alagado e cinco ameaças de deslizamento. Há ainda registros de ameaças de desabamento, deslizamento de terra. Um poste ameaça cair no bairro da Liberdade.

Salvador, manhã de terça-feira (4) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

No acumulado das chuvas, o bairro com maior incidência de precipitação nas últimas 24h é Mussurunga, com 29,4 mm. Não há, entre os registros da Codesal, ocorrência na localidade. Mirante de Periperi, que recentemente foi afetado por alto volume de chuvas, aparece em segundo lugar no acumulado (18,2 mm).

Veja a previsão para os próximos dias:

Informativo Meteorológico - Codesal