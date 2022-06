O feriado do Corpus Christi deve aumentar em até 30% a circulação de veículos na BR-324, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O aumento do fluxo deve começar na tarde dessa quarta-feira e segue até o domingo (19) à tarde, quando ocorre a volta pra casa. De acordo com a PRF, o fato do feriado ser numa quinta-feira (16) faz com que seja concorrido, porque proporciona um fim de semana prolongado e, consequentemente, eleva o fluxo de veículos nas rodovias federais, trazendo consigo aumento do risco de acidentes. A PRF na Bahia lançou a operação Corpus Christi 2022, que começou às 0h de hoje (15) e segue até as 23:59 de domingo (19).

A operação irá priorizar ações voltadas à segurança viária, prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e à garantia da mobilidade nas rodovias do país. Será dada atenção especial às ações de controle de velocidade, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e a realização de exames de bafômetro, para combater a embriaguez ao volante. Atividades de educação para o trânsito também serão intensificadas, com o intuito de conscientizar os usuários das rodovias acerca de suas atitudes no trânsito.

Além do foco em segurança viária, a PRF intensificará ações de combate à criminalidade, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação. Não haverá restrição de tráfego para os trechos de rodovias federais sob circunscrição da Polícia Rodoviária Federal do Estado da Bahia.

Dicas para uma viagem segura

Vai pegar a estrada nesse período? Atente-se para algumas das principais orientações da PRF para reduzir o risco de acidentes:

1. Providenciar a checagem do automóvel mesmo para pequenas viagens. Mantenha seu veículo em bom estado de conservação e esteja com a documentação em dia. Não esqueça de verificar a presença e estado dos equipamentos obrigatórios, principalmente pneu estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de parabrisa e luzes do veículo.

2. Utilização do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo e do uso de cadeirinha para crianças

3. Observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. Elas não foram colocadas naquele ponto da rodovia sem motivo.

4. Se não possuir CNH ou estiver com o documento suspenso ou ainda se fez uso de bebida alcoólica, não dirija.

5. Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.