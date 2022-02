Férias luxuosas do campeão da F1 incluem passagem pelo Brasil

A temporada 2021 da Fórmula 1 foi incrível para Max Verstappen. O holandês se sagrou campeão da modalidade pela primeira vez, e ainda encerrou um jejum de sete anos sem títulos da Red Bull Racing. Após a conquista em Abu Dhabi, em dezembro, o piloto curtiu as merecidas férias - que tiveram até passagem pelo Brasil.

Verstappen desembarcou em Brasília ao lado da namorada, Kelly Piquet. Ela é filha de Nelson Piquet, tricampeão mundial da F1 (1981, 1983 e 1987), e todos passaram juntos o Natal. Com direito até foto do holandês com o sogrão. Os dois também visitaram os Lençóis Maranhenses, mesmo destino que já haviam curtido em 2021.