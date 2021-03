Ferj anuncia mudanças na sexta rodada do Campeonato Carioca

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro anunciou, nesta terça-feira (23), mudanças nas partidas válidas pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Os duelos que aconteceriam na capital do estado foram redistribuídos em outros municípios, como Nova Iguaçu e Bacaxá.

As alterações acontecem por causa do decreto municipal que veta a realização de jogos de futebol a partir de sexta-feira (26) e até o dia 4 de abril, como forma de conter a propagação do novo coronavírus. Apenas os serviços essenciais poderão funcionar durante o período.

Apesar da proibição das partidas, os clubes vão poder seguir treinando presencialmente na cidade do Rio de Janeiro, de acordo com nota da Prefeitura do município.

Veja as mudanças:

Dia 26/03

- Fluminense x Volta Redonda, às 16 horas, no Elcyr Resende, em Bacaxá.

Dia 27/03

- Vasco da Gama x Madureira, às 15h30, no Estádio De Los Lários, em Xerém;

- Bangu x Resende, às 15h30, no Laranjão, em Nova Iguaçu;

- Boavista x Flamengo, às 21h05, no Elcyr Resende, em Bacaxá;

Dia 28/03

- Portuguesa x Macaé Esporte, às 15h30, no Giulite Coutinho, em Mesquita;

- Nova Iguaçu x Botafogo, às 18 horas, no Elcyr Resende, em Bacaxá;