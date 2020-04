Ferj e clubes preparam 'Jogo Seguro' para retomada do Carioca

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) decidiu na segunda-feira (13), em reunião com representantes de clubes participantes do Campeonato Carioca, montar uma comissão de médicos que ficará responsável pela preparação de um protocolo denominado "Jogo Seguro". Esse material vai balizar a retomada das atividades, quando elas foram permitidas pelas autoridades sanitárias.



Esse grupo de trabalho será composto por Christiano Cibelli (Botafogo), Eduardo Moraes (Boavista), Márcio Tannure (Flamengo), Marcos Teixeira (Vasco) e Celso Ramos Filho (professor titular de doenças infecciosas da Faculdade de Medicina da UFRJ). Eles vão preparar o documento, que será avaliado pelos médicos dos demais clubes, depois sendo enviado aos órgãos governamentais.



"A confecção desse protocolo Jogo Seguro é uma diretriz responsável e planejada para o retorno. É um trabalho pioneiro no Brasil. E criaremos uma Comissão Temporária na Ferj para o covid-19 para acompanhamento e consultorias para os diversos casos (clubes), disse o presidente da Ferj, Rubens Lopes.



Os pontos a serem abordados no documento são: "critérios de inclusão no grupo estabelecido para as atividades, sendo um número necessário; deslocamento do atleta; uniformes e acessórios; formação de corredor de segurança no local de treino; desinfecção e descontaminação; uso de sanitários; cuidados individuais; proibição de abertura de outros locais, como restaurante, cozinha", de acordo com a Ferj.



Com esses pontos inseridos em um protocolo médico, a federação crê na possibilidade de conseguir concluir o Campeonato Carioca dentro de campo, ainda que com os portões fechados, provavelmente a partir do fim de maio.

Confira a nota oficial da Ferj na íntegra:

"Jogo Seguro: protocolo e criação de comissão

Com planejamento seguro, responsável e alinhado com os órgãos governamentais, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e os departamentos médicos de America, Bangu, Boavista, Botafogo, Cabofriense, Macaé, Resende, Volta Redonda, Flamengo, Fluminense, Portuguesa, Friburguense, Madureira e Vasco debateram na tarde desta segunda-feira (13/04) a elaboração do protocolo Jogo Seguro para a volta das atividades - apenas quando permitidas pelas autoridades sanitárias.

Antes do compartilhamento de ideias, um Grupo de Trabalho foi formado para compilar as sugestões de todos os responsáveis: Christiano Cinelli (Botafogo), Eduardo Moraes (Boavista), Márcio Tannure (Flamengo), Marcos Teixeira (Vasco) e Celso Ramos Filho (Professor Titular de Doenças Infecciosas da Faculdade de Medicina da UFRJ). O GT apresentará o texto do protocolo na próxima quarta-feira (15/04) para todos os médicos darem a validação. Esse documento será enviado aos órgãos governamentais.

Alguns pontos abordados foram: critérios de inclusão no grupo estabelecido para as atividades, sendo um número necessário; deslocamento do atleta; uniformes e acessórios; formação de corredor de segurança no local de treino; desinfecção e descontaminação; uso de sanitários; cuidados individuais; proibição de abertura de outros locais, como restaurante, cozinha...

- A confecção desse protocolo Jogo Seguro é uma diretriz responsável e planejada para o retorno. É um trabalho pioneiro no Brasil. E criaremos uma Comissão Temporária na FERJ para o COVID-19 para acompanhamento e consultorias para os diversos casos (clubes) - disse o presidente da FERJ, Rubens Lopes".