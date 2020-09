Fernanda Gentil apresentará o Encontro desta segunda-feira (28)

No Encontro com Fátima Bernardes, da Globo/TV Bahia, desta segunda-feira (28), Fernanda Gentil substitui Fátima Bernardes, que será uma das apresentadoras do show do Criança Esperança, que vai ao ar à noite, logo após a novela A Força do Querer. Bárbara Paz, Julia Lemmertz e Lucas Lima são os convidados do dia, diretamente do Mesão da Esperança, entrando por chamada de vídeo.

O programa desta segunda-feira será temático, no cenário do Criança Esperança, de onde será apresentado o show. E, no clima de ‘Doe Esperança’, o ‘Encontro’ vai contar a história de uma família que autorizou a doação dos órgãos de uma jovem que faleceu em decorrência de complicações causadas por um aneurisma cerebral, respeitando seu desejo em vida. O gesto salvou nove vidas.

O programa também vai mostrar a história de um jovem apaixonado pela leitura de cordel desde pequeno. Ele faz parte de um projeto chamado ‘O Contágio pela Leitura’, que é apoiado pelo ‘Criança Esperança’, e escreveu seu primeiro cordel aos 10 anos de idade. Um de seus textos conquistou o quarto lugar em um concurso de literatura de cordel. Atualmente, o jovem atua na biblioteca e no ponto de leitura da Associação Comunitária Voluntários pela Leitura, no interior do Rio Grande do Norte, fazendo a mediação na leitura de cordel e apresentando poesia de cordel para crianças.

Na Receita do ‘Mais Você’, Ana Maria Braga e Louro José ensinam a fazer um bife a cavalo diferente. Em vez de ser servido com um ovo frito por cima, ele é um enroladinho de carne com um omelete dentro.