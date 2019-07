Fernanda Gentil pode ter programa com Érico Brás na Globo, diz site

O esperado programa de Fernanda Gentil deve estrear no próximo semestre na Globo. De acordo com o UOL, a jornalista terá companhia do ator Érico Brás, 39, na apresentação do vespertino. A informaçãonão é confirmada pela emissora. Segundo reportagem do site, a atração deve estrear entre setembro e outubro deste ano. Procurada, a Globo disse que existem "projetos em discussão [para o programa de Gentil], mas não há nada definido".



Já a assessoria de Brás negou que ele tenha sido convidado pela Globo. "[O ator] segue focado em seus projetos, como o musical O Frenético Dancin Days, que vem percorrendo diversas cidades pelo país, e nega ter sido chamado para novos projetos na TV Globo", informou.



Gentil deixou o jornalismo esportivo da Globo em dezembro de 2018 com a promessa de comandar um programa de entretenimento na emissora. Inicialmente, a previsão era que a atração fosse ao ar ainda no primeiro semestre deste ano, mas o projeto acabou sendo adiado.