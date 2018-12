Fernanda Lima fala sobre volta do Amor & Sexo

A apresentadora usou seu instagram para refletir sobre a última temporada do Amor & Sexo e plantou um pouco de esperança para aqueles que torciam para a volta do programa. Ela disse que nada ainda foi decidido, mas que para existir uma nova temporada é preciso "um periodo de reflexão, estudos, pesquisas e observação profunda do mundo em que vivemos. Isso requer tempo", aponta.

A 11ª temporada do programa foi eleito Melhor Programa de TV pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), o segundo troféu recebido por Fernanda e sua equipe. No relato a apresentadora agradece por todo o aprendizado que teve no comando da produção e garante que a pricipal pauta "é, e sempre será, o amor, o afeto e a empatia", escreveu.

Confira o relato completo: