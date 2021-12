Fernanda Lima faz desabafo sobre maternidade: "Filho não é presente"

Fernanda Lima encantou os seguidores com um clique fofo e papo aberto nesta segunda-feira (6). Nas redes sociais, a apresentadora fez um longo desabafo sobre a sua maternidade:

Ela continuou:

"A mãe, que resolveu reviver a maternidade, de um bebê dessa vez, já tá exausta desde o primeiro enjoo, da gravidez, do parto, do puerpério e pós puerpério e depois segue: pediatra, adaptação na escola, banho, leva e traz, bota pra comer, pra dormir, tira xixi, tira cocô, brinca, conta uma história, conta duas, conta mil…mais a atenção nos adolescentes, liga pro professor, sai do vídeo game, faz dever, bota casaco, chinelo, meia, faz a redação, a leitura, come direito, o garfo não entra de lado, passou fio dental? Cuidado pra não acertar a gente com esse corpo de adulto e alma de criança, vai machucar, machucou. Poxa falei 10 vezes que ia machucar…Então neném chora de incômodo, não quer banho, não quer remédio, não quer comer, vai no lúdico que sempre dá certo, demora mais, bem mais… só quer colo o dia todo… dou colo que é tudo que ela precisa, mas preciso ir no banheiro, não rola. Ok já passou a vontade mesmo"