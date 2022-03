Fernanda Montenegro é eleita a mulher mais admirada do Brasil

A atriz Fernanda Montenegro foi eleita a mulher mais admirada do Brasil na edição de 2022 da pesquisa do Instituto Qualibest. As informações foram divulgadas na coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.



Esse é o terceiro ano consecutivo que a atriz é escolhida como a primeira opção dos entrevistados. Entre as cinco mulheres mais admiradas aparecem a cantora Anitta, a atriz Taís Araújo, a apresentadora Ana Maria Braga e a ex-presidente Dilma Rousseff.



A pesquisa foi feita entre os dias 18 e 27 de fevereiro deste ano e ouviu 1.115 pessoas de todo o País.



No fim de 2021, a atriz foi eleita como nova 'imortal' da Academia Brasileira de Letras (ABL).