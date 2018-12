Fernanda Montenegro fala de acusações a artistas: 'não somos corruptos'

A atriz Fernanda Montenegro fez um discurso em tom de desabafo sobre as acusações que vêm sofrendo alguns artistas que utilizam os mecanismos da Lei Rouanet, lei que concede benefícios fiscais a empresas que patrocinam produtos culturais, na tarde do último domingo (9). Fernanda falou sobre a situação durante a premiação dos Melhores do Ano do Domingão do Faustão, .

Dividindo o prêmio da categoria “personagem do ano” com as atrizes Marieta Severo e Adriana Esteves, por sua atuação como Mercedes em "O Outro Lado do Paraíso", a veterana afirmou, por diversas vezes, a indignação pela acusação aos artistas. "Nós somos de uma profissão digna, nós somos parte de uma cultura teatral milenar. Não é possível fazerem de nós, gente de palco, atores de televisão e de cinema, responsáveis pela derrocada econômica deste país. Não somos corruptos. Não somos responsáveis pela crise de corrupção que o Brasil está passando", disse Fernanda.

Sem que fosse interrompida pelo apresentador, Fernanda reafirmou a importância de se posicionar. "Se estende pelo país de forma ultrajante uma visão negativa, torpe, agressiva em cima de nós. Não somos responsáveis pela corrupção desse país através da Lei Rouanet. Não somos corruptos, gente! Eu sei que há uma terra de ninguém, que é a internet, tudo bem. Então temos, de uma maneira palpável, nos posicionar", prosseguiu.

Ao finalizar seu discurso, bastante aplaudida pelo público, a atriz mandou um recado. "Não somos corruptos, não somos isso que, de uma forma agressiva, nos jogam brutalmente. Não somos ladrões diante da Lei Rouanet. Procurem os os verdadeiros buracos corruptos desse país", completou.

No palco, ao lado de Fernanda, Marieta Severo e Adriana Esteves também falaram. Questionada por Faustão, Marieta falou a favor da democracia. “A gente quer que filhos, netos, as outras gerações vivam plenamente a vida deles. Com as escolhas que eles quiserem, para eles serem quem eles quiserem e se posicionarem como quiserem. A gente quer que o nosso país dê a eles essa chance, com aquela palavrinha mágica que é a democracia”, afirmou a atriz.

Adriana, por sua vez, destacou a emoção de estar no palco ao lado das colegas. “Não estou só ao lado de duas grandes atrizes do Brasil e do mundo. Estou ao lado de duas grandes mulheres que fizeram e fazem muito pelo nosso país e eu espero poder contribuir ao longo da minha trajetória, com meu trabalho e com a minha opinião como cidadã”, disse. Adriana Esteves e Marieta Severo estavam sendo premiadas por suas atuações em "O Outro Lado do Paraíso" e "Segundo Sol", respectivamente.

Assista:





*participante da 13ª turma do programa Correio de Futuro, com supervisão da repórter Amanda Palma