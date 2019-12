Fernanda Montenegro faz balanço do ano no Metrópolis

O programa Metrópolis, da TV Cultura, preparou um especial para a véspera do Natal. Com novo horário, às 19 h15, a atração leva ao ar nesta terça (24) um especial com Fernanda Montenegro. A atriz, que acaba de completar 90 anos, lançou uma biografia este ano pela editora Companhia das Letras e, nos últimos meses, foi uma figura presente no debate sobre as artes no Brasil.

Na entrevista à apresentadora Adriana Couto, a atriz fala, entre outros assuntos, sobre a origem italiana de sua família, que sobreviveu a uma imigração violenta. Conta sobre sua vocação de atriz e como sua geração de atores batalhou para montar os grupos teatrais.

Na origem do Teatro dos Sete, por exemplo, Fernanda e seus colegas fizeram uma espécie de crowdfunding, sem ainda existir esse termo. O público comprou ingressos antecipados para que o grupo montasse quatro espetáculos.

Quando questionada sobre o que o teatro pode fazer pelo povo, ela respondeu: “Minha filha, o teatro só pode fazer pelo povo quando, vamos dizer, o posicionamento cultural do país entender o processo das artes”, criticou a atriz.

Este ano, Fernanda também foi destaque nos filmes A Vida Invisíivel, de Karin Aïnouz - produção indicada pelo Brasil para tentar uma vaga no Oscar - e o suspense sobrenatural O Juízo, ao lado do rapper Criolo e com direção de Andrucha Waddington.

Apresentado por Adriana Couto e Cunha Jr., o Metrópolis é exibido, às 19h15, de segunda a sexta-feira, e aos domingos, às 22h, na TV Cultura. E pode ser acompanhado também no YouTube e no aplicativo Cultura Digital.