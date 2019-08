Fernanda Nobre homenageia Fernanda Young: 'Me transformou como mulher'

A atriz Fernanda Nobre, 35 anos, publicou nesta segunda-feira (26) uma nova homenagem a Fernanda Young, que morreu no último domingo (25), aos 49 anos. Em seus Instagram, Nobre falou sobre como a parceira de trabalho se sentia nos últimos dias de vida: "Você estava muito feliz, repetia isso sempre, agradecia sempre por esse momento da sua vida, estava se sentindo linda e muito forte", comentou.

A atriz atuaria com Young na peça Ainda Nada de Novo, que entraria em cartaz no dia 12 de setembro, em São Paulo.

“Ainda está difícil de acreditar que eu não vou te encontrar agora à tarde naquela sala que todo dia você chegava dizendo “esse lugar é lindo”. Hoje é segunda e iríamos continuar com a nossa rotina que nos acompanha há meses, nossos ensaios diários com pausas para gargalhadas. Nossos dias eram leves, engraçados e apesar de exaustivos vc todo o dia terminava o ensaio falando “Obrigada, essa loucura aqui tá me salvando.” Sim, a arte salva a alma, e ninguém sabe disso melhor do que vc. Vc faz da existência uma arte, as coisas mais banais da vida são ressignificadas pela sua intensidade”, começou o texto.

“Conviver com você era aprender como ser artista na magnitude desta escolha, não à toa estávamos fazendo um espetáculo sobre o amor a arte: duas personagens, numa sala de ensaio, num processo profundo na criação de uma nova obra. E lá estávamos nós fazendo esta metalinguagem, criando uma relação de entrega, confiança e amizade profunda.

Sabe o que me deixa feliz? Que semana passada eu te disse que você já tinha me transformado como mulher, que eu ainda não conseguia botar em palavras mas já sabia que tinha amadurecido em um lugar essencial. Que bom que eu te disse isso. E melhor ainda quando me despedi de você na sexta feira as 13h eu disse ‘obrigada. Eu te amo'”, relembrou.

“Me sinto muito honrada por ter dividido uma relação tão profunda e íntima com vc. Muito. Foi lindo. Modificador. Criativo. Necessário. Mas eu queria ainda mais, por muitos anos, para vida toda. Já tínhamos mais planos de trabalho, porque o trabalho e a vida para vc são insociáveis. Queria que o público visse a atriz dramática maravilhosa que você é. Pois o seu trabalho estava estupendo, como só uma atriz inteligente é capaz de ser. Você estava muito feliz, repetia isso sempre, agradecia sempre por esse momento da sua vida, estava se sentindo linda e muito forte. Você é enorme. Necessária para nós mulheres, para nossa cultura. Era um norte antes mesmo de te conhecer, li 5 dos seus quinze livros, tinha vc como referência de liberdade, autenticidade e inteligência. Vc já está fazendo muita falta. Obrigada, Fernanda. Obrigada”, finalizou ela.

