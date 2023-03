Fernanda Paes Leme mostra como será sua casa em Salvador; vídeo

A atriz, apresentadora e podcaster Fernanda Paes Leme tem acompanhado e compartilhado nas redes sociais o andamento das obras da sua casa localizada no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. No segundo episódio do #fepareformassa ela mostra os quartos do imóvel, um deles cercado por árvores, que ela denominou de suíte floresta: “meu sonho era deixar tudo de vidro aberto, mas perigoso, melhor evitar”, disse a artista em tom de brincadeira sobre a privacidade que perderia no espaço.

No vídeo, Fernanda está acompanhada do fotógrafo André Nicolau. “É muito especial pra mim estar atenta aos detalhes, ao que posso proporcionar a quem está ao meu lado. Aos velhos e novos amigos, logo logo teremos mais um pouso de afeto”, escreveu a atriz na legenda.

As obras, que estão sendo executadas pelo arquiteto Adriano Mascarenhas, da Sotero Arquitetos, e pela ENG Construções, chamou atenção de amigos famosos. A atriz Carolina Dieckmann foi uma delas: “Tá cheio de quarto pra mim aí… que dia inaugura?”, comentou.

Em agosto do ano passado, Fernanda também havia compartilhado vídeos da obra. Na época, ela contou que as chuvas atrapalharam os seus planos para a vistoria. “Vou precisar voltar outro dia”, disse.

O Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, tem se transformado num reduto de celebridades e artistas famosos. Além de Fernanda Paes Leme, Pedro Tourinho e Regina Casé também possuem imóveis no local, além de Malu Barretto e Vik Muniz.

