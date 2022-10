Fernanda Paes Leme revela que escondeu ensaio nu dos pais

A atriz Fernanda Paes Leme, confessou durante entrevista no podcast Quem Pode, Pod, que quando fez um ensaio nu para a revista masculina Playboy, em 2006, não contou para a família sobre o trabalho. Na apresentação do videocast ao lado de Giovanna Ewbank, que foi exibido nesta terça-feira, 11, a artista fez a confissão. Jade Picon era a entrevistada. "Não contei para os meus pais que eu ia posar para a Playboy. Aí quando eu fiz as fotos, eu avisei: 'Gente, eu fiz as fotos e tal'", revelou ela.



Na sequência, Fernanda lembra de uma entrevista que concedeu a Theodoro Cochrane em seu canal no YouTube, em 2020. Na ocasião, a atriz confessou que posou nua por dinheiro. "Eu ganhei cachê fechado. Na época que eu fiz, as vendas não eram essa loucura toda. Eu fiz para comprar um apartamento. Foi por dinheiro mesmo. E eu comprei", disse.



Fernanda atualmente está noiva de Victor Sampaio, com quem tem um relacionamento desde 2021. O casal assumiu a união durante uma viagem a Fernando de Noronha. Em maio desse ano a atriz ficou noiva do empresário. Em uma foto no Instagram celebrou a notícia e recebeu as felicitações de amigos, fãs e outros famosos como Carolina Dieckmann, Camila Queiroz e Giovanna Lancellotti.