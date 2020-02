Fernandão atuará pelo time de transição do Bahia neste domingo

O atacante Fernandão vai atuar a próxima partida pelo time de aspirantes do Bahia. Será neste domingo (2), contra o Jacuipense, às 16h, em Pituaçu. O duelo é válido pela quarta rodada do Campeonato Baiano.

Segundo a assessoria de comunicação do tricolor, a ida para o time de transição foi um pedido do próprio centroavante, que não tem tido espaço como titular na equipe principal, comandada por Roger Machado.

"O jogador pediu para atuar. Nós conversamos com as duas comissões e entendemos que será benéfico para o atleta. É uma forma dele ganhar ritmo e estar mais preparado para os próximos jogos", explicou o diretor de futebol do clube, DIego Cerri, através da assessoria.

O Bahia tem disputado o Campeonato Baiano deste ano com o seu time de aspirantes, comandado por Dado Cavalcanti. Até o momento, venceu duas partidas (contra Vitória da Conquista e Bahia de Feira) e empatou com a Juazeirense, na estreia.

Fernandão participou das duas partidas da equipe principal do Bahia, ambas pela Copa do Nordeste, contra Santa Cruz e Imperatriz. Entrou sempre nos minutos finais. Ao todo, ficou 33 minutos em campo.

O outro reforço de Dado Cavalcanti é o retorno do goleiro Fernando, que estava defendendo o time principal para cobrir o desfalque de Douglas contra o Imperatriz na última terça-feira (28).

A equipe realizou o último treino tático na manhã deste sábado (1º) e logo em seguida iniciou o período de concentração.