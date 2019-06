Fernandinho e Arthur desfalcam Seleção em treino no Morumbi

Em busca de um melhor desempenho na Copa América, e consequentemente a classificação para as quartas de final, a Seleção Brasileira pode ter mudanças para encarar o Peru, amanhã, às 16h, na Arena Corinthians, em São Paulo.



Depois de deixar Salvador, o elenco brasileiro fez na tarde desta quinta-feira (20) o primeiro treino na capital paulista. Com os portões do Morumbi fechados para a imprensa, Tite fez mistério, mas a tendência é que o time tenha mudanças na última partida da primeira fase.



Os mais cotados para entrar na equipe são os atacantes Everton e Gabriel Jesus. O primeiro ganharia a vaga de David Neres ou Richarlison. Já o camisa 9 pode substituir Firmino. A ideia da comissão técnica brasileira é ter um jogador com maior capacidade de finalização no ataque brasileiro. Esse ponto foi bastante criticado nos dois primeiros jogos da Seleção.

Outro ponto que preocupa o treinador é o meio-campo. No treino de hoje, os volantes Fernandinho e Arthur deixaram o trabalho mais cedo para passar por exames em uma clínica em São Paulo. Os resultados não foram divulgados, mas a dupla está em observação.

Nessa Copa América, Arthur ficou fora da estreia contra a Bolívia por conta de uma lesão no joelho. O jogador do Barcelona foi titular e atuou durante toda a partida contra a Venezuela, na Fonte Nova.

Já Fernandinho foi titular na estreia e entrou no segundo tempo do jogo de Salvador. Caso eles não tenham condições de jogo, Allan será o escolhido para fazer a dupla de volantes ao lado de Casemiro. O Brasil volta aos treinos nesta sexta-feira (21), quando finaliza a preparação para a partida contra os peruanos.

Com quatro pontos, o Brasil lidera o grupo A, empatado com o próprio Peru. A Seleção precisa apenas de uma vitória para avançar em primeiro no grupo. Em caso de empate, o Brasil precisa torcer para para que a Venezuela não vença a Bolívia por três ou mais gols de diferença para não ser ultrapassado.