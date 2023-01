Fernando Guerreiro lamenta morte de Claudete Macêdo: 'Retrato fiel da Bahia'

Presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro, reverenciou a vida e lamentou a morte da sambista Claudete Macêdo. Conhecida pela música "Flor de Laranjeira", a artista morreu aos 89 anos.

"Dona Claudete sempre foi pioneira. Cantava por vocação desde criança, em casa, nos batizados, casamentos, festas, rádio, bares, blocos...Ela era a própria música, companheiras inseparáveis, pioneiras na afinação e na ousadia, afinal não era qualquer uma que peitava ser cantora em plena década de 1950. Claudete não só desafiou a sociedade machista da época, como foi ocupando espaços e se transformando num ícone do samba da Bahia. Primeira mulher a cantar no bloco Vai Levando , compositora do Filhos de Gandhi, parceira inseparável do mestre Batatinha, rainha da lendária Cantina da Lua. Viva o Samba! Viva dona Claudete, que sempre será lembrada como o 'retrato fiel da Bahia'", lamenta Guerreiro.

O corpo da artista foi sepultado na tarde deste sábado (28), no Cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas.