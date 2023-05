Fernando Neto diz em depoimento que só fingia ajudar apostadores

Investigado na Operação Penalidade Máxima, o volante Fernando Neto afirmou que sua participação no esquema de manipulação de resultados não passou de uma encenação. Em depoimento ao Ministério Público de Goiás, o jogador alegou que apenas fingia ajudar os apostadores. Um trecho da conversa entre o atleta e o promotor Fernando Cesconetto foi divulgado pelo site UOL.

Promotor: Fez contato com algum jogador, a pedidos, por conta dessa situação?

Fernando: Ele me pedia, eu fingia estar procurando jogador pra ele, mas em nenhum momento eu levei nenhum contato pra ele.

Promotor: Entrou em contato com algum jogador?

Fernando: Pra ele não.

Promotor: E se eu pegar o celular do Bauermann, não vou achar nada?

Fenando: Que eu levei pra ele?

Promotor: É, perguntando para tomar cartão, se conhecia alguém, não vou achar?

Fernando: Então, eu fingia procurar jogador pra ele, só que não levava nada pra ele.

Promotor: Mas e o Bauermann? Falou com ele?

Fernando: Com o Eduardo? Eu cheguei a conversar com ele.

Promotor: Pra que?

Fernando: Pra fingir que eu tava conversando com ele.

Promotor: Pra fingir pra quem?

Fernando: Pro Bruno.

Promotor: Pra mandar print da conversa pro Bruno?

Fernando: Isso. Mas eu não cheguei a mandar print pra ele.

Promotor: E então porque mandou?

Fernando: Eu fingia estar procurando, eu só encaminhava a mensagem pra ele.

Promotor: Encaminhava qual mensagem pra quem?

Fernando: Pro Bruno, fingindo que estava conversando com jogador, entendeu?

Promotor: Entendi, entendi, certo.

Conversas interceptadas pelo Ministério Público mostram que Fernando Neto procurou Eduardo Bauermann, do Santos, com oferta de R$ 60 mil para levar um cartão amarelo nas rodadas finais do Brasileirão. O volante defendia, à época, o Operário-PR. Nos prints, o jogador ex-Vitória diz ter participado do esquema e recebido a punição após cometer falta no atacante Luciano Juba, do Sport, pela Série B.

Conversa entre Eduardo Bauermann e Fernando Neto

(Foto: Reprodução/ge)

Outra conversa mostra que Fernando Neto foi abordado por Bruno Lopez, apontado como líder da quadrilha, com uma oferta de R$ 500 mil para que ele tomasse cartão vermelho no jogo contra o Sport. Segundo a investigação, o volante aceitou o acordo, e recebeu R$ 40 mil de adiantamento. Ele afirmou que recebeu o dinheiro sem saber o que era.

"O Matheus chegou em mim com uma conversa que tinha um negócio pra mim e pediu meu PIX. Aí eu falei 'meu PIX é meu celular, mano'. Depois disso tudo, ele foi me explicar qual a relação desse PIX, que já chegou um PIX de 10 mil reais na minha conta, que era para eu cometer um cartão vermelho na partida. Eu logo falei pra ele que não contava com isso, que isso não era da minha índole. E logo chegou o Bruno com as ameaças deles, falando que eu tinha que cometer a expulsão no jogo", disse, segundo o UOL.

"Ele me pediu meu PIX, depois foi me explicar o que era. Eu perguntei pra ele: 'caiu um PIX aqui na minha conta?' E aí que ele explicou. Eu só falei 'meu Pix é meu celular, mano'. Ele falou que tinha uma parada pra mim e pediu meu PIX", acrescentou. "Depois, eles foram incisivos, mandaram mais 30 (mil), falando que eu ia ter que fazer a operação por R$ 100, 200 ou 500 mil".

Fernando Neto, porém, não conseguiu ser expulso. Prints mostram que o volante foi cobrado por Bruno, e se defendeu dizendo que "tentou de tudo", mas recebeu apenas amarelo do árbitro da partida Caio Max Augusto Vieira.

Conversa entre Fernando e Bruno

(Foto: Reprodução/UOL)

"Se pudesse escutar o que falei pra ele depois das faltas que fiz, falta sem bola, falta fora do lance, no início do jogo já fiz falta na entrada da área e nada, eu chamei ele de cego, xinguei de filha da puta, mandei ele se foder e tomar no cu quando levei o amarelo, eu não estou contando história não, eu tentei, porque você falou que já tinha feito a operação, o árbitro no meio do jogo chegou em mim e perguntou se eu tava querendo ser expulso pra você ter uma ideia, na volta do intervalo ele falou a mesma coisa e perguntou o que estava acontecendo, Matheus viu o jogo também, olhas as faltas que fiz, só faltou eu agredir o árbitro pra acontecer alguma coisa", escreveu.

"Você pode pensar que eu estou falando da boca pra fora, mas eu tentei de todo jeito e aquele fdp não me expulsou, não tem lógica o que ele fez, pra você ter uma ideia, todo mundo dentro do campo ficou revoltado", completou Fernando.

A defesa de Fernando Neto afirmou, em nota ao UOL, que o jogador é inocente, e que ele recebeu "inúmeras ameaças" depois de não receber o cartão vermelho.

"A defesa de Fernando Neto mais uma vez, reitera sua inocência, como feito perante o Ministério Público. O atleta foi procurado e aliciado pelos acusados. O PIX mencionado foi transferido para a sua conta corrente e após devolvido. Restituindo os valores na sua integralidade", afirmou.

"Uma vez que não executou o que fora determinado, passou a receber inúmeras chantagens e ameaças por parte de determinados acusados, simulando anuir às propostas ilícitas. Por não aceitar, em outros jogos ou oportunidades, não foi mais procurado por tais agentes", acrescentou Auro Jayme, advogado do atleta.