Fernando Torquatto lança livro que exalta a beleza negra durante evento em Salvador

Fernando Torquatto e Aurora Mendonça (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Fernando Torquatto lançou o livro “Realeza” durante coquetel realizado na noite da última quinta-feira (13), na Paulo Darzé Galeria de Arte, no Corredor da Vitória. O mais novo trabalho do fotógrafo e maquiador, produzido em parceria com a Editora Luste, teve as imagens feitas em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo durante a pandemia. Nos registros exclusivos, as fotos exaltam e enaltecem a beleza negra brasileira – incluindo a de baianos ilustres como Gilberto Gil, Margareth Menezes e Carlinhos Brown.

Rosário Magalhães, Cristina Calumby e Fernando Torquatto (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

“É um trabalho interessante sobre a beleza negra. Trago pessoas famosas e não famosas fotografadas, maquiadas, produzidas por mim em momentos de muita troca”, disse Torquatto em entrevista ao Alô Alô Bahia. O evento teve decoração de Sonja Lopes e Nubia Caloula, buffet do Amado, receptivo de Almir Jr. e Marcelo Gomes e drinks Concept Bar. Toda a renda com a venda da obra durante o coquetel foi doada para o projeto Quabales.

Mariane Morais, Will Soares, Rebeca Farias e Laizy Luchese (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)



Nildo José (Foto: Divulgação)

Arquiteto baiano faz estreia na Europa com projeto em Paris

Nos últimos anos, Nildo José vem se destacando no mercado nacional pelos trabalhos que assina. Recentemente, o arquiteto baiano fez seu primeiro projeto na Europa: a reforma de uma casa de 480 m², nos arredores de Paris, que ganhou destaque em uma reportagem na Casa Vogue. Depois deste imóvel, entregue em setembro do ano passado, seu escritório já se debruça em mais dois projetos na Europa: um apartamento em solo francês e uma casa em Bruxelas, na Bélgica.

No portfólio já constam outros projetos internacionais: dois em Nova York e um em Los Angeles, nos Estados Unidos. “Estamos voltados cada vez mais para o mercado internacional", declarou o profissional.

Emílio Odebrecht (foto: divulgação)

Lançamento

Quase sete anos após ver sua empresa virar alvo da operação Lava Jato, Emílio Odebrecht decidiu dar sua versão da história. Na primeira semana de maio, o empresário lança um livro de memórias em que culpa os investigadores por uma tentativa de destruir a Odebrecht. A acusação está estampada já no título da obra: “Uma Guerra contra o Brasil – como a Lava Jato agrediu a soberania nacional, enfraqueceu a indústria pesada brasileira e tentou destruir o Grupo Odebrecht”. A orelha do livro, editado pela Topbooks, é assinada pelo escritor e biógrafo Fernando Morais.

Jorge Elias (divulgação)

Baile do branco

Uma festa comanda por Jorge Elias não é apenas uma festa. O arquiteto é conhecido por seus projetos que fogem ao óbvio e também pela veia festeira que sempre o acompanhou. Na sexta-feira, Jorge Elias promoveu o baile do branco em sua casa em São Paulo, com show da cantora baiana Gilmelândia. “A festa foi a retomada oficial desse processo. A abertura do meu escritório depois de uma grande reforma, da minha casa, idem, e da abertura oficial da Fundação Jorge Elias”, declarou. “Depois de tudo que passei, estou retomando a vida. Estou em uma fase boa agora, apaixonado e feliz”, finalizou.

Rafael Lamenha (foto: divulgação)

Novo visual

A pousada Refúgio da Vila, na Praia do Forte, está fechada desde segunda para reforma. Reabre em 7 de julho, com jantar comemorativo e apresentação do novo menu sob consultoria do chef Fabrício Lemos, do Grupo Origem. O projeto, assinado anteriormente por Marlon Gama, agora está nas mãos dos jovens arquitetos Tomaz Lopes e Gabriel Imbassahy (TG Studio Arq) e será executado pela Grifo Engenharia. A pousada foi por Sergio e Isabela Lamenha e, hoje, é administrada por João Lamenha, filho do casal.