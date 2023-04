Fernando Torquatto lança livro que exalta a beleza negra durante evento em Salvador

Fernando Torquatto lançou o livro “Realeza” durante coquetel realizado na noite desta quinta-feira (13), na Paulo Darzé Galeria de Arte, no Corredor da Vitória, em Salvador.



O mais novo trabalho do fotógrafo e maquiador, produzido em parceria com a Editora Luste, teve as imagens feitas em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo durante a pandemia. Nos registros exclusivos, as fotos exaltam e enaltecem a beleza negra brasileira – incluindo a de baianos ilustres como Gilberto Gil, Margareth Menezes e Carlinhos Brown.



“É um trabalho interessante sobre a beleza negra. Trago pessoas famosas e não famosas fotografadas, maquiadas, produzidas por mim em momentos de muita troca”, disse Torquatto em entrevista ao portal Alô Alô Bahia.