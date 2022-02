Ferrari pega fogo e explode em favela de Belo Horizonte

Um carro de alto luxo da marca Ferrari pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (7) no bairro Nossa Senhora de Fátima, bairro da Região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou às 2h23, na Rua Flor de Maio, causando explosões no veículo.

Foram usados dois mil litros de água para combater as chamas. Ainda segundo os bombeiros, ninguém se feriu.

"O motorista acompanhou a atuação dos militares e permaneceu no local para realização da perícia. Não há informações sobre a causa do incêndio", disse a corporação em nota.