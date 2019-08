Ferrari terá novo motor para tentar frear Mercedes e RBR

A Ferrari ainda não conseguiu vencer corridas este ano na Fórmula 1. Com a missão de reverter o quadro ruim, a equipe terá uma novidade no motor. Segundo Mattia Binotto, chefe da escuderia, uma nova versão de sua unidade de potência será apresentada quando a temporada for retomada, dia 1º de setembro, com o GP da Bélgica.

O motor terá 20 cavalos a mais, segundo a estimativa do grupo, e a expectativa é que a Ferrari alcance a Mercedes com a mudança. As pistas de Spa-Francorchamps, onde acontece a próxima prova, e de Monza, onde será a disputa seguinte, com o GP da Itália, já tinham vantagens para o carro da Ferrari, pela quantidade de retas.

Em 2019, a escuderia teve apenas três vezes perto de uma vitória - todas frustradas. No Barein, Charles Leclerc tinha a liderança controlada, mas sofreu problemas. No Canadá, Sebastian Vettel até finalizou a prova primeiro, mas recebeu punição. E, Áustria, o piloto de Mônaco liderou até perto do fim, mas acabou superado por Max Verstappen (RBR).

Apesar de não somar conquistas, a Ferrari aparece na segunda colocação no ranking de construtores, com 288 pontos. Mas está bem atrás da líder, a Mercedes, com 438 - ao todo, são 150 pontos a menos.

Na lista dos pilotos, Lewis Hamilton é o primeiro, com 250 pontos, seguido de Valtteri Bottas, com 188. Ambos são da Mercedes. Em terceiro, está Max Verstappen, da RBR, com 181. Já a Ferrari tem a quarta e quinta posições, com Vettel (156) e Leclerc (132), respectivamente.