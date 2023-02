Ferrovias: “Precisamos sair do Século XIX para o Século XXI”, diz pesquisador da Fundação Dom Cabral

A Bahia tem cargas que justifiquem investimentos na modernização da sua malha ferroviária. Mas não só isso, o estado precisa com urgência investir no modal de transportes, caso não queira perder o bonde da história. Ou o trem. Foi este o alerta passado na apresentação do Plano Estratégico Ferroviário da Bahia, realizado pela Fundação Dom Cabral (FDC) nesta quarta-feira (08). O evento foi promovido pela Federação das Indústrias da Bahia (FIEB), representada pelo Conselho de Infraestrutura (COINFRA), e a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM).

“Estamos propondo a transformação de um sistema ferroviário com características do Século XIX para um sistema ferroviário do Século XXI”, resumiu o pesquisador Bernardo Figueiredo, um dos responsáveis pelo estudo. Segundo ele, um dos caminhos para a modernização da estrutura ferroviária da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), atualmente gerida pela VLI, seria o uso da outorga pela renovação da concessão, entre R$ 2 bilhões e R$ 4 bilhões, na recuperação e atualização da infraestrutura aqui na Bahia. “Se pegar a outorga para converter o projeto de melhorias aqui na Bahia, se viabiliza”, aponta. “A ferrovia da Bahia é viável”.

Outro alerta apresentado pelo pesquisador diz respeito ao planejamento dos investimentos. “A gente criou um instrumento para pensar as ferrovias da Bahia e o estado precisa levar para o Governo Federal a proposta dele, dizer o que o quer”, defendeu. “Tem várias Bahias falando, mas precisamos de uma convergência neste sentido”, avisou.

Para Figueiredo, chegar a um consenso em relação à estrutura ferroviária prioritária para a Bahia deve ser uma das prioridades. "É preciso chegar num consenso e detalhar para que se chegue a um resultado o mais rápido possível”, disse.

Bernardo Figueiredo explica que no mundo inteiro houve uma compreensão quanto à necessidade de se investir no transporte ferroviário, dados os avanços constantes nos preços do petróleo. "A China hoje tem uma estrutura ferroviária moderna, a Europa tem os trens de alta velocidade, mas nós não investimentos", pondera. "Deixamos a nossa malha no mesmo estágio em que estava em 1800", destaca. Para ele, o Brasil só agora está começando a perceber isso.

Paulo Resende, responsável pelo Núcleo de Infraestrutura, Logística e Supply Chain da Fundação Dom Cabral, lembrou que em meados da Década de 90, 95% de tudo o que se transportava no país era escoado através de rodovias. Os 5% eram através de ferrovias, cabotagem e hidrovias. Isso levou a rede ferroviária a chegar a um cenário de 90% da estrutura ferroviária sem condições de uso. "Isso é incompreensível porque sabemos que muitos que nasceram na Bahia se deslocavam em trens", lembra.

Em 1996, iniciaram-se processos de concessões das redes para a iniciativa privada. "Os lotes transferidos tinham filé e osso", conta. "A estratégia do governo era se livrar das estruturas. Quem pegou criou estratégias para investir apenas naquilo que é rentável", diz. Na época, apenas o minério de ferro era visto como rentável e se torna o carro-chefe das estruturas.

Apenas recentemente, começou-se a buscar investimentos para transportar também granéis agrícolas. "É assim que acontece no mundo inteiro, até se evoluir para cargas gerais, onde se ganha não pelo peso, mas pelo valor das cargas", explica.

Resende explica que o país está caminhando para a construção de uma grande ferradura ferroviária, que teria em Minas Gerais e Bahia a ponta aberta da estrutura. "Isso é muito perigoso, não devemos ficar fora deste jogo", aponta. "As perspectivas são positivas para a Bahia. Mas é preciso entender que o momento para se fazer algo é agora", avisa.

Antonio Carlos Tramm, presidente da CBPM, defendeu o tema como um dos mais “necessários e urgentes para o desenvolvimento da Bahia”.

“O trem passou pelas vidas de todos nós e foi embora, a VLI levou ele. Não temos mais trem e temos cargas. Por muitos anos tivemos a conversa de que faltava carga. O estudo mostra claramente o contrário, precisamos ter agora a vontade política de levar este projeto adiante”, enfatizou. “A Bahia precisa sair deste isolamento. Somos cortados por duas rodovias, somos cortados por uma via férrea que não anda”, destacou.

Murilo Xavier, vice-presidente da Fieb e presidente do Coinfra, ressaltou ainda o potencial portuário que a Bahia tem e lembrou que é preciso fazer as cargas chegarem e sair dos portos de maneira eficiente. “Temos a segunda maior baía do mundo, temos condições de navegabilidade únicas, mas temos um problema em relação ao acesso ferroviário a estes locais”, explicou.

“Essas ferrovias precisam ligar as cargas a seus destinos, ou ponto de consumo ou navios que irão levar para os pontos de consumo”, destacou Xavier.

Segundo ele, a Fieb tem se posicionado de maneira muito ativa sobre este assunto.