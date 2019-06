Ferrugem abandona show na Bahia após quase ser atingido por objeto

O cantor Ferrugem abandonou o palco do Forró do Bosque, na cidade de Cruz das Almas, no recôncavo da Bahia, onde se apresentava na noite deste domingo (23). Um comunicado divulgado pela equipe do artista afirma que a decisão de deixar o show foi tomada após ele "quase ser atingido por objeto".

O item teria sido um copo com bebida, arremessado por pessoas que estavam na plateia. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o pagodeiro deixando o espetáculo, visivelmente chateado, limpando o rosto. Ele chegou a dizer, ainda no palco, que "não merecia isso".

O cantor começou o show por volta das 22h e parou a apresentação cerca de 30 minutos depois. De acordo com a equipe do cantor, ele não voltou ao palco, depois do ocorrido, por sentir falta de segurança no local. No comunicado, também foi afirmado que "o evento apresentou, desde o início, sérios problemas estruturais e técnicos".

(Foto: Divulgação)

Procurada, a assessoria do evento disse que ainda vai emitir um posicionamento oficial. O Forró do Bosque também teve como atrações Saulo, Parangolé, Calcinha Preta, entre outros.