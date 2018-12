Ferry abre 250 vagas extras de hora marcada para o Réveillon

A Internacional Travessia abriu 250 vagas extras de hora marcada para a travessia Salvador-Itaparica no período do Réveillon - de 4h do dia 28 de dezembro até 29 de dezembro. A compra desse tipo de passagem é feita exclusiva pela internet, pelo site da operadora da travessia (clique aqui). É possível pagar com cartão de débito ou crédito.

A administradora do sistema oferece o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), pelo número 0800 028 2723, para informações sobre o Hora Marcada e outros serviços. Disponível de segunda a sexta das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h, o contato também pode ser feito pelo e-mail demandastravessias@sollobrasil.com.br.

A empresa divulgará mas próximo das datas de fim de ano a operação especial para os festejos - geralmente, o sistema opera em esquema de bate e volta nos dias de maior demanda.