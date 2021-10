Ferry boat: volta para casa do feriado é de fila para os veículos

O movimento de volta para casa no feriado desta terça-feira (12) está sendo intenso no sistema ferry boat. De acordo com a assessoria da Internacional Travessias, o serviço teve demanda desde os primeiros horários disponíveis e o fluxo se intensificou a partir do fim da manhã.

Por volta das 18h, o tempo de espera era de aproximadamente 3 horas para usuários em veículo. Para os pedestres, apesar do fluxo, não havia filas intensas. Cinco ferries estão em operação: Zumbi dos Palmares, Anna Nery, Dorival Caymmi, Rio Paraguaçu e Pinheiro.

Todos os horários regulares foram atendidos ao longo do dia. Saindo do Terminal de São Joaquim, o serviço foi operado nos seguintes horários: 5h, 6h, 8h, 10h, 11h, 12h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h e 22h. Na saída de Bom Despacho, as saídas aconteceram: 5h, 6h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h e 22h.

Também foi necessário incluir horários extras, conforme demanda e a disponibilidade das embarcações. Segundo a assessoria, serão cerca de 12 travessias extras até o final do dia.

A previsão para esta quarta-feira (13) é de inclusão do ferry Ivete Sangalo. A demanda maior é esperada para o período da manhã e início da tarde.