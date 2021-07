Festa clandestina com 250 pessoas é encerrada em Vitória da Conquista

Um evento irregular com cerca de 250 pessoas foi encerrado na madrugada deste domingo (25), por equipes da Polícia Militar, em Vitória da Conquista. Policiais da 77ª Companhia Independente da Polícia Militar receberam denúncias anônimas e solicitaram o apoio das Rondas Especiais (Rondesp) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado, unidades que atuam na região Sudoeste.



Quando militares chegaram no sítio localizado no bairro de Parque Imperial, as pessoas estavam aglomeradas e sem máscaras de proteção, como conta o comandante da 77 ª CIPM, major Vagner Ribeiro Almeida.

“Pela quantidade de pessoas foi necessário solicitar o apoio de outras unidades. Quando chegamos lá, descobrimos que o evento, chamado de “Brega Fest 5ª Edição'', possuía até bilheteria. Conseguimos identificar a responsável e, em seguida, a conduzimos até a delegacia da cidade”, contou o major, informando que os participantes foram dispersados.