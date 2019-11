Festa Conceição Sunset recebe o cantor Belo

Dia 8 de dezembro é dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia e para animar ainda mais os festejos do dia da padroeira da Bahia, acontece no Espaço Jequitaia, antigo Arquipélago Summer Clube, na Calçada, a partir das 13h, a festa Conceição Sunset.

A festa vai reunir nomes importantes do samba como Belo e Rodriguinho e os grupos Pixote, Clareou, Samba & Suor, D’Resenha, CBX Samba Clube e Samba Mocidade, além do Dj Raffa Maciel.

Quem for ao evento, vai poder curtir o show de comemoração dos 25 anos de carreira do cantor Belo, que está preparando uma apresentação com os grandes sucessos da carreira como, Contramão, Tempo de Aprender, Vi No Seu Olhar e Quero Te Amar.

Os ingressos já estão à venda no Sympla, Balcões de Ingresso, lojas do Pida e loja LB Sport CLUB e custam entre R$ 50 e R$ 150.

Serviço

O quê: Conceição Sunset

Quando: Dia 8 de dezembro. A partir das 13h

Onde: Espaço Jequitaia - Calçada

Ingresso: R$50 (Pista) | R$100 (Frontstage) | R$180 (Área Open Bar com água, cerveja, refrigerante e vodka)