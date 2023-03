Festa de 15 anos luxuosa no Copacabana Palace com Ivete Sangalo viraliza

Imagina ter a cantora Ivete Sangalo como atração principal da sua festa de 15 anos? Foi o que uma jovem do Rio de Janeiro recebeu na celebração que parou a capital carioca.

O evento aconteceu no último final de semana no Copacabana Palace, um dos hotéis mais luxuosos do Rio de Janeiro. Para fazer a decoração, Patrícia Vaks, uma das decoradoras mais requisitadas, precisou de 10 dias para organizar tudo. O evento tinha como tema "castelo high tech" e ocupou dez espaços do hotel.

Na festa, para quem quisesse tirar fotos mais 'princesas', tinha uma carruagem iluminada. Na varanda, um lounge bastante propicio para o Instagram chamou a atenção dos convidados.

A curiosidade de todos era saber de quem a jovem sortuda de 15 anos era filha. Segundo a revista Veja, a adolescente é herdeira de Albino Andrade de Pinho, um dos donos do supermercado Guanabara. Com isso, o dono da empresa conseguiu contratar Ivete Sangalo para o evento, já que a baiana é garota propaganda do supermercado e teria cobrado "apenas" R$ 300 mil. Além a cantora, também teve L7nnon, Xamã, Dennis DJ, Filipe Ret e Vintage Culture.

"Nesse último final de semana aconteceu a maior festa de 15 anos de 2023. Sim… o ano mal começou, mas podem acreditar quando eu digo que foi a maior festa. E eu e a minha equipe tivemos a honra de estar fotografando esse evento inesquecível", disse o fotógrafo Felipe Azevedo, que registrou tudo.