Festa de Carnaval para pets acontece neste sábado (25)

O Carnaval acabou para alguns, para os pets segue até o final de semana. Neste sábado (25), o Shopping Bela Vista realiza o CarnavAU do Bela, com desfile de pets fantasiados. O evento gratuito acontecerá das 15h às 17h no Amado Pet Shop, localizado na Alameda de Serviços (Piso L1). Além do desfile pet, que terá premiação para a 1ª, 2ª e 3ª fantasia mais criativa, o encontro contará com distribuição de brindes e serviços: rações e petiscos da Fino Trato, limpeza bucal pela IBASA, vermifugação grátis pela IMEVE e buffet de lanchinhos pet com cupcakes e brigadeiros da Happy Pet Cakes.

Para participar do desfile e concorrer a premiação, os tutores do pet deverão fazer a inscrição pelo link (com limite máximo de 50 inscrições), disponível na Bio do Instagram do Bela Vista. Todos os participantes inscritos ainda terão até 20% de desconto no Amado Pet Shop.

SERVIÇO

Quando: 25 de fevereiro (sábado)

Horário: das 15h às 17h

Onde: Amado Pet Shop – Alameda de Serviços (Piso L1) do Shopping Bela Vista

Inscrições para o desfile neste link

Entrada gratuita