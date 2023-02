Festa de Gustavo no BBB23 tem crise de ciúme de Key e traição de Cristian

A festa do líder Gustavo Benedeti na noite de quarta-feira (8) foi bastante desanimada em comparação às baladas anteriores do BBB 23. Key Alves teve uma crise de ciúme do caubói, enquanto Cristian Vanelli traiu o quarto fundo do mar ao entregar o segredo de um de seus aliados e quem será o próximo alvo do grupo.

A birra da jogadora de vôlei começou quando ela viu Larissa Santos dar um shot de bebida para o fazendeiro. Key se isolou em um canto da festa e foi consolada por Fred Nicácio.

"Eu estou sentindo, eu vejo", disse ela, enquanto a professora de Educação Física dava um beijão em Fred Desimpedidos. Depois de se acalmar, uma nova crise tomou conta da atleta.

Bruna Griphao machucou o joelho enquanto dançava e foi socorrida por Gustavo:

"Por que ele tem que ficar passando a mão nela? Não estou entendendo. Se eu tiver dor no joelho, não vou pedir para ninguém ficar passando a mão", disparou a jogadora, irritada.

Em outro momento, Cristian acabou falando mais do que deveria. Durante conversa com Antônio Cara de Sapato e Amanda Meirelles, o empresário abriu o bico e contou o que Nicácio viu no quarto secreto para acusar o lutador e a médica de serem falsos com Bruna por trocar de assunto no momento em que ela chegou em uma festa.