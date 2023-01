Festa de Iemanjá terá esquema especial de saúde

Para garantir o atendimento aos fiéis e turistas que participarão da tradicional Festa de Iemanjá, nesta quinta-feira (2), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) montará um esquema especial de atendimento. Um módulo assistencial será instalado Rua Vieira Neto – na Rua Clínica AMO – Assistência Multidisciplinar em Oncologia, com funcionamento das 7h às 22h. A estrutura contará com seis leitos, sendo um leito de estabilização equipado com suporte avançado à vida.

Além disso, duas ambulâncias do Samu 192 ficarão disponíveis no módulo para possíveis remoções nas ocorrências que necessitarem de transferências. No total, serão 18 profissionais de saúde entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros colaboradores envolvidos na operação.

“Estamos montando uma estrutura robusta para assegurar que as possíveis ocorrências da festa do Rio Vermelho sejam acolhidas com agilidade e resolutividade. Nossas equipes já têm a expertise na prestação desse perfil assistencial e nossa expectativa é que tudo transcorra na mais perfeita paz”, explicou a secretária municipal da Saúde (SMS), Ana Paula Matos.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barris, localizada na Avenida Centenário, estará de prontidão durante a festa, servindo de apoio para os casos de maior complexidade.