Festa de Iemanjá terá reforço de mil policiais e bombeiros

Os festejos de Iemanjá, que acontecem na próxima quinta-feira (2), contarão com cerca de mil policiais e bombeiros. Além de reforço no policiamento e nas ações de salvamento, a Secretaria da Segurança Pública também empregará câmeras de Reconhecimento Facial e vai monitorar o evento através do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

A Polícia Militar da Bahia atuará com aproximadamente 700 profissionais, divididos em postos de serviço, nove postos elevados de observação e patrulhas, espalhados por diferentes pontos do circuito.

Além das viaturas de duas e quatro rodas, a PM também irá dispor de Bases Móveis e de três Portais de Abordagem equipados com detectores de metais.

O policiamento será executado por profissionais dos Esquadrões Águia e de Polícia Montada, dos Batalhões de Choque, Especializado de Policiamento Turístico (Beptur) e de Guardas (BG), das Operações Apolo e Gêmeos, da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) e da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar.

Polícia Civil

A Polícia Civil contará com cerca de 50 profissionais distribuídos na Delegacia Especial de Área (DEA), montada ao lado da Igreja de Sant'Ana, nas proximidades do barracão de presentes, e na 7ª Delegacia Territorial (DT/ Rio Vermelho).

A Central de Flagrantes Online, ferramenta que permite o registro de ocorrências de forma remota, também é outro recurso disponibilizado pela PC para atender os participantes do evento. A nova ferramenta vai acelerar o atendimento em caso de alta demanda, na 7ª DT e na DEA.

DPT e Bombeiros

Na sede do Departamento de Polícia Técnica, na Avenida Centenário, peritos criminais, médicos, odonto, técnicos e servidores administrativos estarão de plantão recepcionando demandas do evento.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) empregará cerca de 118 profissionais dos 1° e 3° Grupamentos de Bombeiros Militar, do 12° GBM (Salvar) e do 13°GBM (Gmar).

Os militares também permanecerão de prontidão para intervenções em possíveis ocorrências fora da área da festa.