Festa de Nossa Senhora da Purificação começa neste domingo, em Santo Amaro

A partir deste domingo (22), milhares de católicos de diversas partes da Bahia e do Brasil aportam em Santo Amaro para a festa de Nossa Senhora da Purificação, chamada popularmente também de Rainha do Recôncavo Baiano. A festa vai até o dia 2 de fevereiro.

A tradição da Festa de Nossa Senhora da Purificação acontece há pelo menos trezentos anos, incluindo a lavagem das escadarias e do adro da igreja Matriz pelas baianas com suas águas de cheiro. Já os fiéis usam “cavalinhos de flecha” nas mãos e fazem uma novena de louvores a Deus e à Nossa Senhora. Há, ainda, um coral e uma orquestra de mais de trinta integrantes.

No dia 2 de fevereiro, ocorre a processão, quando uma multidão de fiéis professa sua fé católica. O novenário da Purificação é um dos poucos do país que mantém a tradição do canto em Latim.

O tema central deste ano é “Movidos pela Trindade Santa e sob a proteção de Nossa Senhora da Purificação, somos uma Igreja Sinodal”. A partir dele e dos subtemas de cada noite, os católicos devem meditar sobre uma particularidade da Igreja que ajudará no crescimento da fé, na tomada de consciência da identidade cristã e o verdadeiro significado da Mãe de Deus e da Igreja.

Para ver a programação completa confira o site da paróquia.