Festa de Reis altera o trânsito na Lapinha entre quinta (5) e sábado (7)

De volta após dois anos, um dos momentos mais tradicionais da Festa de Reis, o desfile do Terno de Reis, vai contar com um esquema especial de trânsito, promovido pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). As mudanças no tráfego de veículos têm início na quinta-feira (5), a partir das 17h, se estendendo até 1h do sábado (7) e afetam, principalmente, o Largo da Igreja da Lapinha, o Largo da Soledade e um trecho da Estrada da Liberdade.

Neste período ficará proibido o estacionamento e a circulação de veículos nas vias laterais à Praça da Lapinha. Em virtude do cortejo, a partir das 17h, tanto da quinta (5), quanto da sexta-feira (6), o trânsito será interditado nas seguintes vias: Estrada da Liberdade (trecho compreendido entre a Rua Pero Vaz e o Largo da Lapinha), Corredor da Lapinha, Largo da Soledade, Ladeira da Soledade, Rua São José de Cima, Rua Emídio dos Santos (trecho compreendido entre a Rua São José de Cima e o Ifba).

Para garantir a interdição, barreiras de trânsito serão instaladas nos seguintes locais: Rua Brigadeiro Pessoa da Silva, Rua Campos França, Rua Francisco Blanco, Estrada da Liberdade/Rua Pero Vaz (desvio), Estrada da Liberdade/Largo da Soledade/ Rua Saldanha Marinho.

Os veículos que circulam pelo trecho interditado terão como opção de tráfego, no sentido Centro, a Rua Pero Vaz, Rua Doutor Eduardo Santos, Rua Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, Rua Rodrigo de Menezes, Baixa de Quintas (Rua General Argolo/Estrada da Rainha.

Já os condutores que trafegam no sentido Liberdade poderão utilizar a Rua Emídio dos Santos, Ladeira da Soledade, Largo da Lapinha, Largo do Queimadinho, Rua Saldanha Marinho, Largo do Tamarineiro, Rua Conde de Porto Alegre, Rua Doutor Eduardo Santos, Rua Pero Vaz e Estrada da Liberdade.