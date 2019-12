Festa do Dia do Samba no Rio Vermelho é adiada

A comemoração do Dia do Samba que ia acontecer nesta segunda (2), na Praça Caramuru, no Rio Vermelho, foi adiada para o próximo sábado (7).

O adiamento da festa aconteceu por problemas burocráticos que acabaram atrasando a liberação de recursos de algumas instituições que estão apoiando o evento.

Mesmo com o adiamento, a programação segue a mesma e as seis horas de festa está mantida. O evento começa a partir das 17h e segue até às 23h, com mais de 20 sambistas se revezando no palco armado na praça.

A festa que está na sua 47ª edição, este ano homenageia o paraibano, Jackson do Pandeiro (1919 - 1982) e tem como atração principal da noite, a cantora Mariene de Castro. Além de Mariene, sobem ao palco, artistas como Nelson Rufino, Walmir Lima, Edil Pacheco, Juliana Ribeiro e Roque Bentenquê.