Festa, fé e devoção para Santo Antônio

Tudo bem que o São João mobiliza Deus e o mundo. Mas Santo Antônio, com seus 13 dias de devoção, tem lugar cativo no coração da cidade. Desde o dia 1º, a celebração ao Santo Casamenteiro acontece em vários espaços, combinando a reza tradicional a um tanto de festa.

No bairro dedicado ao santo acontece uma das programações mais tradicionais. O já festeiro Santo Antônio Além do Carmo celebra a trezena com várias atividades. Neste domingo (9), tem missa às 8h e logo após, a cerimônia de libertação de dois presos. O ato é realizado pelo Imperador Divino, representado por um garoto com idade entre 7 e 12 anos. A escolha para a soltura dos presos é feita com base em um decreto presidencial, que recai sobre o perdão e a pregação. Às 20h, tem a reza tradicional.

Na próxima quinta (13), ápice da trezena, haverá alvorada às 6h e missas ao longo do dia. A partir das 17h30, os devotos sairão em procissão pelo bairro, juntamente com as irmandades de Santo Antônio e a do Divino Espírito Santo.



Quem quiser celebrar o santo musicalmente, pode seguir o roteiro do Ofertório Keiler Rêgo. Hoje (9), o encontro será no Abrigo do Salvador, às 10h, em Caminas de Brotas. O maestro explica que a apresentação é baseada no ritual popular alegre e fraterno . “Vamos cantar juntos porque quando se percebe o prazer e a beleza que o ato de cantar coletivamente pode produzir, a musicalidade começa a se desenvolver em nós, pois faz parte da natureza humana”, destaca.

E se você estiver na Cidade Baixa, vale conferir a exposição Santos Juninos, que está em cartaz na Casa dos Romeiros, localizada ao lado da Basílica do Bonfim. A mostra apresenta trabalhos de artistas como Rosalvo Santana (de Maragogipinho/BA), Luiz Paixão, Irlânia Mercês, Neia Estevan, Xenia Pinheiro e Dila Soidan e este ano homenageia o dramaturgo Ariano Suassuna.

Guia para celebrar Santo Antônio

Uma das imagens da mostra Santos Juninos, em cartaz na Casa dos Romeiros, no Bonfim (Foto: Divulgação)

1. Trezena do Santo Antônio Além do Carmo Em festa desde o dia 1º, o bairro conta hoje (9) com missa, às 8h, e reza, às 20h.

2. Exposição Santos Juninos Em cartaz na Casa dos Romeiros, nº 33, na Praça do Bonfim, até 7/7, reúne imagens dos três santos do mês. A mostra terá seu ponto alto de terça a quinta (11 a 13), quando acontece a tradicional Reza Cantada de Santo Antônio, às 19h. Visitação hoje (9), 8h às 19h.

3. Oratório de Santo Antônio Com regência do maestro Keiler Rêgo, o musical chega hoje (9) ao Abrigo do Salvador, às 10h. Amanhã, é a vez da Igreja Nossa Senhora de Palma, em Nazaré, às 19h.

4. Tríduo de Santo Antônio Abre os festejos juninos do Pelourinho e acontece de terça a quinta (11 a 13) com celebração religiosa e variada programação artística. No primeiro dia tem a Ópera Junina, às 17h, e o Encontro de Sanfoneiros e Saudação a Santo Antônio, às 19h20.