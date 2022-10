Festa Halloween dos Mascarados é cancelada

Devido ao decisivo jogo do Esporte Clube Bahia, que vale o acesso para a Série A, o Halloween dos Mascarados, que seria realizado nessa sexta-feira (28),foi adiado para uma data a ser definida.

A decisão é por conta da interdição de toda área no entorno do estádio Arena Fonte Nova e que engloba o local do evento, Cerimonial Rainha Leonora – Pupileira, dificultando o acesso do público.

Os ingressos para a festa de Halloween dos Mascarados valem para a nova data e quem quiser solicitar a restituição deve entrar em contato com o Sympla.