Festa Komboza retorna ao Fantoches com Suinga, My Friends e Baile Esquema Novo

A festa Komboza, comandada pela produtora cultural Manuela Cabadas, está de volta ao tradicionalíssimo Clube Fantoches da Euterpe, no Dois de Julho, no próximo sábado (4). A edição especial de verão da festa conhecida pela irreverência e pelo amor livre promete agitar o Centro da cidade com algumas das bandas que fazem a cabeça dos jovens descolados de Salvador.

Suinga, Os My Friends, Baile Esquema Novo e Los Pombos serão as atrações da Komboza de Verão, que começa cedinho, no final da tarde de sábado, e termina por volta de 1h do domingo.

Enquanto a Suinga e a turma do Baile promotem refrescar a memória da galera com sucessos de antigos carnavais baianos, indo de Novos Baianos a Gerônimo, de Chiclete com Banana a Moraes Moreira e Luiz Caldas, a turma d’Os My Friends vai recuperar principalmente hits de Jorge Ben Jor. Já o coletivo Los Pombos vem com uma mistura de temas mais moderninhos, como o pagodão, o trap e o piseiro, por exemplo. Imperdível.

Serviço

O quê: Komboza de Verão com Suinga, Os My Friends, Baile Esquema Novo e Los Pombos

Quando: 04 de março, das 16h20 à 1h

Onde: Clube Fantoches da Euterpe. Rua Democrata, 18, Dois de Julho. Salvador-BA.

Ingressos: R$ 40 (2º lote) pela plataforma Sympla. Clique aqui para comprar o ingresso.

