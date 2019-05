Festa Literária Internacional da Praia do Forte começa nesta quinta (02)

Destino certo para quem pensa em belas praias, preservação ambiental, baleias e tartarugas-marinhas, a Praia do Forte também deseja entrar na rota dos amantes da literatura. Isso porque começa nesta quinta-feira (2) a Festa Literária Internacional da Praia do Forte (Flipf). Mesas literárias, contação de histórias, saraus, feiras de editoras baianas, experiências gráficas, biblioteca móvel, apresentações artísticas e culturais, oficinas e atividades infantis tomarão conta de diversos pontos turísticos locais até domingo (5), com entrada sempre gratuita.

"A gente queria ocupar muitos espaços na Praia do Forte, difundir esse projeto, sempre junto com a comunidade. As mesas literárias acontecem no Espaço Baleia Jubarte, a programação infantil e shows vão estar no palco do projeto Tamar, os saraus literários e slams vão acontecer nos coretos que ficam no meio da vila. A Casa de Editoras Baianas, bem como o Espaço Memórias e Rituais Gráficos (voltado para o universo do papel, serigrafia, stencil, carimbo, encadernação) acontecem no Clube dos Pescadores, local da comunidade, onde eles realizam seus eventos. Também estamos ocupando a Praça da Música Largo do Vigário, valorizando o nome dado pela comunidade", explica Vanessa Vieira, uma das organizadoras do evento, cuja curadoria é assinada pela escritora curtibana Alice Ruiz.

Diante da profusão de eventos literários no estado, a Flipfl acontece em maio, ainda no primeiro semestre, diferente da maioria dos eventos do tipo. "Não queríamos concorrer com nenhum deles, viemos para somar. Essa é a primeira edição, mas a ideia é calendarizar o evento. Essa é uma forma também de combate à sazonalidade do turismo, já que essa é um período de baixa estação. O clima é a gradável, o ambiente é favorável, há uma infraestrutura e uma interlocução com a comunidade que favorecem esse tipo de evento", destaca Vieira. Segundo ela, alunos de colégios estaduais da região foram selecionados a fim de ajudarem na produção e em outras etapas da organização do evento. Para Alice Ruiz, outro ponto positivo do evento. "Eu achei lindo isso, porque as pessoas da localidade se interessam quando se sentem envolvidas", argumenta.

(Foto: Divulgação)

Para definir os temas das mesas, houve uma intenção muito clara de ressaltar todos os gêneros dentro da palavra. "Costumo trabalhar no Sul, mas a riqueza cultural do Nordeste se colocou de imediato com as mesas de cordel e de literatura ambiental, por exemplo, esta última carcaterística da Praia do Forte. Queríamos também que fosse um evento em que as etnias estivessem representadas. Como é um evento internacional, a pretensão é que autores de todas as partes do Brasil e do exterior se façam conhecidos e façam essa troca. Essa troca que vai acontecer aqui vai ser muito linda, estou acreditando muito nesse pensamento que nos guiou", comenta a curadora, que também media a mesa de abertura nesta quinta-feira (2).

Com o tema Poesia na Canção, a mesa reúne Antonio Cícero, Capinam e Jorge Portugal, às 11h. A segunda do dia, às 14h, terá Ricardo Peruch e Maria Helena Pereira da Silva falando sobre a Cultura Gráfica e suas expressões, com mediação de Anderson Falcão. Para fechar o primeiro dia do evento, a mesa Literatura Ambiental e a Conservação Marinha (16h) trará para o debate Paulo Lara, do Projeto Tamar e José Truda Palazzo Jr, do Instituto Baleia Jubarte, com mediação de Osmar Fernandes, da Editora Bambu.

Na sexta-feira (3), segundo dia da Flipf, quem abre a programação é a mesa Literatura de Cordel, às 10h, com Auritha Tabajara e Antonio Barreto, com mediação de Maviael Melo. O Poetry Slam é o tema da mesa das 14h, com Luiza Romão, Daniel Manchuni e Nagafya, com mediação de Nelson Maca. O dia será encerrado com uma discussão sobre Crítica Literária, às 16h, com Ricardo Silverstrini e Noemi Jaffe, mediada por Zulu Araújo.

Da esq. para dir., de cima para baixo: Capinam, Ryane Leão Lilia Gramacho, Neson Maca, Edgard Abbenhusen (Foto: Divulgação)

Já o sábado (4), terceiro dia do evento, a mesa com o tema Prosa abre o evento às 10h e reúne Felipe Pena e José de Jesus Barreto, com mediação da escritora e dramaturga Aninha Franco. Na sequência, a mesa Literatura nas Redes (14h) traz Edgard Abbehusen, Ryane Leão, em conversa mediada pela jornalista Malu Fontes. A última mesa do dia discute a Poesia (16h), com a escritora portuguesa Ana Vidal e a baiana Lívia Natália debatendo na mesa mediada por Estrela Leminski.

Escritora chilena Sara Bertrand lança livro infantujuvenil A Mulher da Guarda, editado pela Solisluna (Foto: Divulgação)

Para fechar a Flipf, duas mesas literárias acontecem no domingo (5): uma sobre Literatura Infantil e Contação de Histórias, às 10h, com Sara Bertrand, Lilia Gramacho e Rafael Moraes, mediada por Sálua Chequer; outra, às 14h, com o tema O Mercado Editorial e a Biodiversidade, com Raquel Menezes, Leonardo Neto, Daniela Padilha e mediação de Valéria Pergentino.

SERVIÇO:

FLIPF – Festa Literária Internacional da Praia do Forte

Período: De 02 a 05 de maio de 2019 (quinta-feira à domingo)

Onde: Espaço Baleia Jubarte

Endereço: Av. do Farol, 2907, Mata de São João - BA, 48287-000

Atividades: Mesas literárias, sessões de autógrafos, lançamentos de livros, Biblioteca móvel, contações de histórias, slams e saraus, feira de editoras baianas, experiências gráficas, apresentações artísticas e culturais, oficinas e atividades infantis.

Local: Diversos espaços da Praia do Forte (Espaço Baleia Jubarte, Projeto Tamar, Coreto da Vila, o Clube dos Pescadores, dentre outros)





Mesas

Quinta-feira (02)

11h Poesia na Canção, com Antonio Cícero, Capinam e Jorge Portugal. Mediação: Alice Ruiz

14h Cultura Gráfica, com Ricardo Peruch e Maria Helena Pereira da Silva. Mediação: Anderson Falcão

16h Literatura Ambiental e a Conservação Marinha, com Paulo Lara e José Truda Palazzo Jr, do Instituto Baleia Jubarte. Mediação: Osmar Fernandes, da Editora Bambu

Sexta-feira (03)

10h Literatura de Cordel, com Auritha Tabajara e Antonio Barreto. Mediação: Maviael Melo.

14h Poetry Slam, com Luiza Romão, Daniel Manchuni e Nagafya. Mediação: Nelson Maca

16h Crítica Literária, com Ricardo Silverstrini e Noemi Jaffe. Mediação:Zulu Araújo.

Sábado (04)

10h Prosa, com Felipe Pena e José de Jesus Barreto. Mediação: Aninha Franco

14h Literatura nas Redes, com Edgard Abbehusen e Ryane Leão. Mediação: Malu Fontes

16h Poesia, com Ana Vidal e Lívia Natália. Mediação: Estrela Leminski.

Domingo (05)

10h Literatura Infantil e Contação de Histórias, com Sara Bertrand, Lilia Gramacho e Rafael Moraes. Mediação: Sálua Chequer

14h O Mercado Editorial e a Biodiversidade, com Raquel Menezes, Leonardo Neto e Daniela Padilha. Mediação: Valéria Pergentino