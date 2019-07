Festa Literária Internacional de Paraty começará nesta quarta (10)

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) estreará sua 17ª edição nesta quarta-feira (10). Crítica literária e professora emérita da Universidade de São Paulo (USP), Walnice Nogueira Galvão será a responsável por abrir as programações, com uma aula magna sobre Euclides da Cunha (1866-1909).

O escritor, inclusive, será o homenageado do evento em 2019, que seguirá até o próximo domingo (14) e tem curadoria da jornalista Fernanda Diamant.

Nesta edição, mesmo quem estiver longe poderá assistir parte da festa. Também nesta quarta-feira (10), a Flip lança seu aplicativo, onde disponibilizará transmissão ao vivo das mesas do Programa Principal. Os usuários ainda receberão notificações para acompanhar o que acontece no Programa.

Com possibilidade de download em dispositivos iOS e Android, o app promete acesso a conteúdos exclusivos, como entrevistas históricas, seleção de mesas e melhores momentos da história da festa.

Durante a Flip 2019, o aplicativo estará disponível gratuitamente. Depois deste período, passa a ser exclusivo para assinantes, com dois planos: mensal (R$ 35/ mês) ou anual (R$ 249, parcelado em até dez vezes). Enquanto a Flip acontece, haverá uma pré-venda do plano anual, com desconto de 60% (R$ 99,90, em até dez parcelas). A promoção é válida apenas para compras feitas no site flip.org.br.

Confira a programação completa das Mesas da Flip 2019:

Quarta-feira, 10 de julho

19h - Mesa 1: Canudos - Walnice Nogueira Galvão

Quinta-feira, 11 de julho

10h30 - Mesa 2: Bendegó - Aparecida Vilaça

12h - Mesa 3: Uauá - Adriana Calcanhotto, Guilherme Wisnik e Nuno Grande

15h30 - Mesa 4: Sincorá - José Miguel Wisnik

17h - Mesa 5: Bom Conselho - Kristen Roupenian e Sheila Heti

19h - Mesa 6: Serra Grande - Maureen Bisilliat

20h30 - Mesa 7: Quirinquinquá - Gaël Faye e Kalaf Epalanga

Sexta-feira, 12 de julho

10h - Mesa 8 (Zé Kleber): Cumbe - Marcela Cananéa e Marcelo D’Salete

12h - Mesa 9: Angico - Ayelet Gundar-Goshen e Ayobami Adebayo

15h30 - Mesa 10: Tróia de Taipa - José Murilo de Carvalho

17h - Mesa 11: Jeremoabo - Karina Sainz Borgo e Miguel Del Castillo

19h - Mesa 12: Mata da Corda - Grada Kilomba

20h30 - Mesa 13: Vaza-Barris (O Irapiranga dos Tapuias) - Ailton Krenak e José Celso Martinez Corrêa

Sábado, 13 de julho

10h30 - Mesa 14: Cansanção - Marilene Felinto

12h - Mesa 15: Monte Santo - Ismail Xavier e Miguel Gomes

15h30 - Mesa 16: Poço de Cima - Grace Passô

17h - Mesa 17: Vila Nova da Rainha - Carmen Maria Machado e Jarid Arraes

19h - Mesa 18: Massacará - Sidarta Ribeiro

20h30 - Mesa 19: Cocorobó - Cristina Serra e David Wallace-Wells

Domingo, 14 de julho

10h30 - Mesa 20: Santo Antônio da Glória - Braulio Tavares e Mariana Enriquez

12h30 - Mesa 21: Livro de Cabeceira - Participação especial: Amyr Klink