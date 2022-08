Festa literária na Praia do Forte começa com Itamar Vieira e Antônio Torres

Dois autores baianos igualmente reconhecidos, porém de gerações distintas, vão abrir a série de mesas literárias da Flipf - Festa Literária Internacional da Praia do Forte, que começa hoje e vai até domingo. Os escritores Antônio Torres, 81 anos, e Itamar Vieira Junior, 43, se encontram na mesa Essa Terra, a partir das 19h.

Torres é membro da Academia Brasileira de Letras desde 2015 e lançou seu primeiro romance, Um Cão Uivando Para a Lua, há 50 anos. Já Itamar estreou em romances há apenas três anos, com o premiadíssimo Torto Arado.

A curadoria das mesas é da baiana Josélia Aguiar, que por dois anos foi curadora da Flip - Festa Literária Internacional de Paraty. Josélia é também autora de Jorge Amado - uma Biografia, sobre a vida do escritor baiano.

“A programação buscou oferecer temas de interesse para um público bastante misto. Mesmo quem não é leitor assíduo poderá encontrar um autor ou mesa que desperte sua atenção e gosto”, diz a curadora. “Também buscamos reunir autores e autoras de gerações distintas, mesmo dentro de uma mesma mesa, somando visão histórica e olhar contemporâneo”.

Serão dez mesas com um total de 24 autores e autoras, sendo dois internacionais – a argentina Ariana Harwicz, pela primeira vez no Brasil, e o angolano Ondjaki. O psicanalista Christian Dunker (sábado), o compositor Capinan (domingo) e Kátia Borges (sexta), colunista do CORREIO, também estarão em mesas.

Esta é a terceira edição da Flipf, que nasceu com planos de ser realizada anualmente. Mas, por causa da pandemia, a segunda edição aconteceu online, no ano passado. Agora, volta a ser presencial. Desta vez, o evento será dividido entre dois espaços. As mesas de discussão acontecem no espaço Canto da Palavra, que funcionará no Espaço Baleia Jubarte, enquanto o Castelo Garcia D'Ávila receberá outras atividades.

No Garcia D'Ávila, estarão espaços dedicados a públicos específicos. O Ninho Flipf é para as crianças e os jovens terão uma programação especial no Multiverso Flipf. A Rede de Livros terá editoras e autores baianos. Haverá ainda um espaço dedicado a artes gráficas e a Vila Gastronômica. A organização vai disponibilizar transporte gratuito entre o Castelo e o Espaço Jubarte. Toda a programação é gratuita.

Veja a programação completa

LISTA DE AUTORES E AUTORAS

Aldri Anunciação

Alex Simões

Ayrson Heráclito

Antônio Torres

Ariana Harwicz

Capinan

Christian Dunker

Denizia Kawany Fulkaxó

Everlane Moraes

Francesco Perrota-Bosch

Franklin Carvalho

Giovana Madalosso

Itamar Vieira Junior

Katia Borges

Lia Robatto

Maria Dolores Rodriguez

Milena Britto

Naine Terena

Raphael Montes

Rita Santana

Roberta Estrela D´Alva

Ró de Nuca

Socorro Acioli

Ondjak



PROGRAMAÇÃO | DIA



Dia 04/08

19h

Mesa 1 / Essa Terra

Antônio Torres e Itamar Vieira Junior

Leituras: Rita Santana

Dia 05/08

9h30

Ninho FLIPF: Contação de história e Conversa com autor

Convidada: Ladjane Alves Sous

Multiverso:Oficina de Poesia

Convidado: Jonas Gabriel

10 h

Mesa 2 / Bahia Moderna Bahia

Lia Robatto, Kátia Borges, Francesco Perrota-Bosch



10h30

Ninho FLIP: Contação de História e Sessão de autógrafos

Convidados(as): Emília Nunez e Estevam Dantas

Multiverso: Conversa com autor “Literatura cai na prova?”

Convidado: Breno Fernandes



11h30

Multiverso:Conversa com autora “Como fazer um livro num ônibus”

Convidado: Daiana Soares



Ninho FLIPF: Espetáculo musical com ​o grupo PUMM

Convidados(as)PUMM - Por Um Mundo Melhor

13h30

Mesa 3 /Lute como uma garota

Giovana Madalosso, Roberta Estrela D`Alva, Milena Britto



14h30

Ninho FLIPF: Contação de História

Irmandade da Palavra(Cachoeira-BA)



15h

Multiverso:Sarau das Escolas

Convidado: Estudantes das escolas públicas da Praia do Forte e Açuzinho

15h30

Ninho FLIPF: Espetáculo musical com o grupo PUMM

Convidado: PUMM- Por Um Mundo Melhor

16h

Mesa 4: Do amor e outros demônios

Ariana Harwicz, Socorro Acioli, Franklin Carvalho

Multiverso:Oficina Criativa do fazer Poético

Convidado:Anderson Shon

16h30

Mesa 5 – Eu vi o mundo

Aldri Anunciação, Raphael Montes

Ninho FLIPF: Contação de histórias “Essa toalha tem estória”

Convidados(as): Sálua Chequer e Igor Reis

Dia 06/08

9h30



Ninho FLIPF: Contação de História

Convidada: Moina Bartilotti

Multiverso: Conversa com autora e Leitura de Livro

Convidada: Vitória Maria Matos

10h

Mesa 5 – Eu vi o mundo

Aldri Anunciação, Raphael Montes



10h30

Multiverso:Bate-papo com Autor e autora

Convidados: Deko Lipe e Lorena Ribeiro

Ninho FLIPF: Oficina de ilustração

Convidada:Íris Pirajá

11h30

Multiverso: Bate-papo com Autores e autora

Convidados: Mariana Paiva, Breno Fernandes, Anderson Shon, Vitor Mascarenhas e Fernando Oberlaender

Ninho FLIPF: Oficina de criação artística infantil

Convidada: Luiza Meireles

13h30

Mesa 6 / Outras palavras

Alex Simões, Maria Dolores Rodriguez e Ondjaki

14h30

Ninho FLIPF: Lançamento de Livro e Contação de História

Convidado: Deko Lipe

Multiverso: Roda de Conversa

“A história me prende,mas esse final…”

Convidados: , Anderson Shon, Ian Fraser, Lorena Ribeiro, Gabriele Carvalho

15h30

Ninho FLIPF: Apresentação artística

Convidados(as): Teatro Griô

Multiverso: Roda de Conversa “As Mulé na Cena: poesia falada e protagonismo feminino”

Convidados(as): SLAM DAS MULÉ

16h

Mesa 7 / Vida que segue

Christian Dunker

Multiverso: SLAM FLIPF

Convidados(as): Roberta Estrela D´alva, Lucas Afonso,Discípulo 97,Slam das Mulé

16h30

Ninho FLIPF: Lançamento e Leitura

ConvidadoRafael Morais



17h

Ninho FLIPF : Lançamento e Leitura

Convidados: Enéas Guerra e Antonio Miranda





Dia 07/08

9h

Mesa 8: Entre o céu e a terra

Naine Terena, Denizia Kawany Fulkaxó, Ró de Nuca



10h

Ninho FLIPF : Contação de história e Conversa com autora

Convidada: Lulu Lima

Multiverso: Conversa com Autor Literatura Fantástica

Convidado: Ian Fraser

11h

Ninho FLIPF: Oficina de criação artística infantil

Convidadas:Laura e Joana Ferreira

(Melaninas Sapiência)

Multiverso: Conversa com Autora “Livros, Séries e Brigadeiro”

Convidados:Gabriele Carvalho

Mesa 9 /Bahia póstudo

Ayrson Heraclito, Capinan, Everlane Moraes

14h

Mesa 10 / Meu livro de bolso

Convidados dessa terceira edição voltam ao palco para falar de suas leituras de cabeceira: que autor, qual livro serve de inspiração frequente e é objeto de visitas cotidianas?

Ninho FLIPF: Contação de história e Conversa com autora

Convidada: Denizia Kawany Fulkaxó

14h30

Multiverso: Conversa com Autor “Direitos Humanos na Literatura”

Convidados: Saulo Dourado

15h

Ninho FLIPF: Conversa com autor e Leitura

Convidado: Carlos Leal

15h30

Multiverso: Oficina Novas Slammers

Convidada: Lara Nunes

16h

Ninho FLIPF: Conversa com autor

Convidado: Alessandro Marimpietri

16h30

Multiverso: Pôr do Sol e Poesia

Convidados(as):Poetas, autores(as) e artistas da FLIPF