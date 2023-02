Festa na Casa do Carnaval marca lançamento da cobertura do CORREIO

Um dos maiores acervos da história do Carnaval de Salvador está na Casa do Carnaval, no Centro Histórico da cidade. E foi lá o lugar escolhido para o lançamento do Carnaval do Alô Alô Bahia, com a participação de artistas e empresários, e do Carnaval dos Sonhos, tema que rege a cobertura do CORREIO neste ano.

O jornal lançou uma programação especial para a cobertura da folia que envolve conteúdos exclusivos no jornal impresso, sites e redes sociais. Os seguidores e leitores poderão acompanhar vídeos, fotos e podcasts que irão narrar a edição histórica do Carnaval de Salvador de 2023 após dois anos sem a festa.

No evento, as dançarinas Lorena Improta e Carla Perez foram as escolhidas para serem as madrinhas da festa. Ao lado delas, Vovô do Ilê foi o grande homenageado da noite. Confira ao fim do texto fotos exclusivas da festa na Casa do Caranaval.

A editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra, destacou que a cobertura carnavalesca dá sequência à série de festas populares que foram destaque nas edições do jornal neste verão.

“Em 2023, além de noticiarmos as principais festas populares que antecedem o Carnaval, como a Lavagem do Bonfim e o Dois de Fevereiro, vamos trazer um olhar diferente nas diversas plataformas do CORREIO, culminando com a edição especial da quarta-feira de cinzas”, afirmou.

Entre os conteúdos das redes sociais, os seguidores terão a companhia do jornalista Osmar Marrom Martins, que acumula mais de 40 anos de jornalismo. “Teremos uma série de vídeos de Marrom, com memórias do Carnaval, que serão veiculados em nossas redes sociais”, ressaltou Linda.

Renata Correia, diretora do jornal, lembrou que as festividades de rua também são a marca do verão e da cultura baiana.

“O CORREIO retrata toda nossa história e nossa cultura. E o Carnaval, junto com todas as outras festas populares e lavagens, faz parte do nosso DNA como baianos e soteropolitanos, e o CORREIO é esse DNA”.

Rafael Freitas, jornalista, sócio e criador do Alô Alô Bahia, destacou o evento como um pontapé para o Carnaval, que será retomado após dois anos de ausência. “O Alô Alô promove essa festa para iniciar o Carnaval, é o nosso grito de Carnaval”.

Um dos homenageados foi Vovô do Ilê, criador do bloco afro Ilê Aiyê. Ele comentou: “Não só eu, mas toda a comunidade do Ilê estamos muito felizes em ver que Salvador finalmente está começando a se reconhecer como uma cidade negra”.

Festa em clima de Carnaval

No palco, quem animou a festa a Casa do Carnaval foi o cantor Alexandre Peixe, que recebeu alguns convidados em cima do palco, como Carla Perez e Lorena Improta, que dançaram sucessos do É o Tchan, além do novo hit de Léo Santana, marido de Lore, Zona de Perigo. Recentemente a música bateu top 30 mundial na plataforma de músicas Spotify e concorre para ser a música do Caranaval 2023.

Mais tarde, Alexandre Peixe recebeu o cantor e compositor Magarylord, com quem já lançou diversas canções. No show, a dupla anunciou o lançamento de uma nova música para o período de Carnaval, chamada Ferveu.

Em entrevista do CORREIO, Carla Perez também anunciou que sairá com sua pipoca na Avenida no domingo (19) e segunda-feira (20). A folia também marca o começo da carreira solo de seu marido, Xanddy Harmonia. Em outubro do ano passado o cantor e compositor anunciou o fim do grupo, mas que seguiria com a mesma banda em carreira solo.

Confira a galeria de fotos da festa na Casa do Carnaval





Vovô do Ilê foi o grande homenageado da festa (Ana Albuquerque/CORREIO) Lorena Improta Casa do Carnaval tem um dos acervos mais vastos do Carnaval de Salvador (Ana Albuquerque/CORREIO) Osmar Marrom Martins, o Marrom (Ana Albuquerque/CORREIO) Carla Perez e Lorena Improta Rafael Freitas, Carla Perez, Lorena Improta e Victor Carvalho (Ana Albuquerque/CORREIO) Festa contou com show de Alexandre Peixe (Ana Albuquerque/CORREIO) Carla Perez Artistas e empresários participaram do evento (Ana Albuquerque/CORREIO) Tema do Carnaval do CORREIO é o Carnaval dos Sonhos (Ana Albuquerque/CORREIO) Sarajane (Ana Albuquerque/CORREIO) Marisa Orth (Ana Albuquerque/CORREIO) Monique Evelle (Ana Albuquerque/CORREIO) Monique Evelle e Rafael Freitas (centro) Lorena Improta Carla Perez Carla Perez e Lorena Improta (Ana Albuquerque/CORREIO) Rafael Freitas, Lorena Improta e Victor Carvalho (Ana Albuquerque/CORREIO)