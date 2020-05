Festa na pandemia: como as pessoas têm celebrado a vida durante o isolamento

Nunca foi tão estranho comemorar um aniversário. Agora, durante a pandemia, o grande presente que qualquer um queria é receber a sua família e amigos por perto, para dar um abraço apertado e comemorar mais um ano de vida. Mas enquanto isso não é possível, todos os ‘aniversariantes pandêmicos’ vêm dando um jeitinho de se comunicar e celebrar o aniversário - até aqueles que não são tão chegados em uma festinha.

Logo de cara, a primeira ideia para montar a festa em tempos de isolamento é fazer uma reunião online. Depois da ligação agendada, basta esperar para fazer aquele brinde fake com o parente pelo outro lado da tela. Mas tem gente que vai muito além, que faz questão de demonstrar o grande amor pelo outro e, literalmente, colocar na caixa de som para todo mundo ouvir.

Foi assim com seu Emo Miranda, de 80 anos. Quer dizer, agora 81! No dia nove de abril ele fez aniversário e ganhou uma surpresa dos filhos, noras e netos. Era pouco depois do meio dia quando ele começou a ouvir um alto falante chamando pelo seu nome e lhe desejando parabéns.

Seu Emo ficou de máscara e luvas curtindo o presente dos filhos e netos (Foto: Reprodução)

Quando chegou na janela, família estava lá embaixo, todos de máscara e uniformizados com a camisa do Bahia, time do coração de seu Emo, e com uma trilha sonora do jeito que ele gosta.

“Realmente foi uma surpresa maravilhosa. Esperei a manhã inteira por uma mensagem pelo celular dos meus filhos, achei que eles tinham esquecido. E então eles aparecem lá em baixo me dando parabéns, com umas músicas que me identifico muito. Eu não acreditei”, contou Emo, que dançou ao som de Sandália de Couro, de Jau, Respeita Januário, clássico de Luiz Gonzaga, além, é claro, do hino do Bahia.

As redes sociais do clube replicaram o vídeo dele dançando na varanda, e fez ele receber centenas de felicitações de pessoas que ele nem conhecia: “Foi um dos melhores aniversários que passei na vida”, confessou.

Seu neto, o estudante Felipe Peixinho, 21, lembrou que a data sempre foi muito marcante para toda a família e que nunca passou em branco. Esse ano, no meio da pandemia, lembrou da possibilidade do carro de mensagem e resolveu contratar. Essa alternativa, aliás, tem sido mais comum durante o isolamento, ainda mais nos aniversários dos idosos, que são grupo de risco.

Marília Santos, da New Life Mensagens, empresa que fez o serviço, conta que reduziu a frota de carros, mas percebe que o movimento tem aumentado. “É um momento diferente, então as pessoas se abraçam através das palavras e de um gesto como esse”, justificou Marília.

Outro serviço que tem sido bem requisitado em tempos de isolamento são as encomendas de bolos e kits de aniversário. Daniela Veloso, uma das sócias da empresa Bolos das Meninas, contou que as encomendas com antecedência tem aumentado, por isso criaram um canal único de delivery para garantir que não falte um bolinho durante os parabéns online.

Os parentes de Raul foram comemorar seu aniversário de nascimento na saída do hospital (Foto: Reprodição)

Se de um lado teve comemoração na terceira idade, porque não ter também uma comemoração especial para quem acabou de nascer? O pequeno Raul Seixas de Magalhães fez jús ao seu nome de artista e levou muito a sério aquele ditado: baiano não nasce, baiano estreia! Hoje ele está com 20 dias de vida, mas na saída do hospital, com apenas dois, já ganhou uma bela comemoração. Mas, claro, tudo à distância.

Seus pais, Reigner Magalhães, 33, e Stephanie Seixas, 35, deixaram o Hospital Aliança e deram de cara com uma caravana da família para acompanhar o trajeto dos pais de primeira viagem até em casa. A ideia foi da irmã de Stephaine, Valesca Seixas, 45.

“Era uma carreata, tinha uns oito carros. Fomos pegos de surpresa com cartazes, bolas penduradas nos carros e um buzinaço. Fui dirigindo bem devagar por causa do Raul, e todo mundo atrás fazendo festa. Ninguém na rua e nos prédios entendia nada”, relembrou Reigner. Para completar a comemoração, ele fez uma live para mostrar aos amigos e família o pequeno logo depois do nascimento.

“Não filmei o parto em si, mas logo depois mostrei as imagens dele no berçário, para verem o peso e a carinha dele”, explicou o pai.

Convidado ilustre

O pequeno Raul com certeza não vai lembrar da live especial que marcou seu nascimento, mas tem gente que que não vai esquecer nunca o aniversário que passou em 2020. A tão conhecida chamada por vídeo de aniversário se transformou em um momento ainda mais especial para o Thiago Correa, 28, e para Camila Nery, 37. Tudo parecia normal durante a comemoração da festa a distância, até que um rosto bem conhecido resolveu entrar de penetra e bater aquela resenha com eles: Wesley Safadão.

Parece coisa de filme e é meio difícil de acreditar nisso, mas uma ação da Ambev selecionou aniversariantes de abril que eram fãs de Safadão e promoveram o encontro. “Eu fiquei em estado de choque total! De início eu não consegui ver o Wesley, mas meus amigos que estavam na chamada viam e já estavam desesperados gritando, enquanto eu tentava achar a imagem dele na tela”, relembrou Thiago, com alegria.

Safadão entrou de surpresa na festa de aniversário e emocionou os fãs (Foto: Reprodução)

Sempre acostumado a dar e receber carinho dos fãs pessoalmente nos shows, o cantor sentiu um pouco dessa vibração que vem fazendo falta na quarentena: “Eu realmente amo muito os meus fãs, eles são a razão do meu sucesso e tudo o que faço é pensando neles. Eu fui fazer uma surpresa e no final foram eles que me surpreenderam demonstrando tanto carinho, tanto amor”, conta Safadão, que diz ter ficado emocionado.

Para Camila, que estava acompanhada de duas amigas e da irmã, a presença de um dos seus ídolos da música deixou a data mais leve e divertida: “Foi inesquecível”, sintetizou.

"Eu senti toda a emoção deles em me ver, cada choro de felicidade, cada riso, foi muito lindo", contou Safadão

E se o aniversário fosse de Safadão, quem seria esse convidado inusitado? Ele diz que é difícil escolher só um, já que no meio das referência da música tem tantos amigos e “a lista é grande”, mas revelou que gostaria de ver a dupla Bruno e Marrone dividindo a data com ele, ou então o rei Roberto Carlos.

Dê um grau nas suas comemorações

Se a intenção é deixar o momento mais alegre e divertido, o CORREIO dá duas para dar um grau no seu aniversário ou de alguém que você gosta muito.

