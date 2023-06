Festa onde três contraíram febre maculosa em Campinas tinha 3,5 mil pessoas

Três pessoas que morreram de febre maculosa contraíram a doença na mesma festa. O evento, chamado "Feijoada do Rosa" reuniu 3,5 mil pessoas na cidade de Campinas (SP) no dia 27 de maio.

As três pessoas morreram no dia 8 de junho após sentirem sintomas como febre, dor e erupções vermelhas pela pele. As vítimas são: Evelyn Santos, de 28 anos; a dentista Mariana Giordano, de 36 anos, e o namorado dela, o empresário piloto de Fórmula C300 Douglas Costa, de 42 anos.

Uma quarta pessoa morta, que também estava nesta festa, morreu nesta terça-feira (13). A adolescente de 16 anos estava internada desde o dia 9 de junho e tinha sintomas da doença.

Segundo o g1, a "Feijoada do Rosa" já tem 22 anos e foi realizada em uma fazenda da região.

A festa tinha ingressos que, ainda na pré-venda, custavam R$ 750. O evento é open bar e reúne DJs de música eletrônica.