Festa para o bamba Martinho da Vila

Martinho da Vila chega aos 85 anos como uma das principais referências do samba, por vários motivos: é presença certa em qualquer roda desde os anos 70 com seus hits que a gente ama; popularizou o partido alto e o samba enredo para além das escolas cariocas; e tem ajudado a trazer mais pretitude para a MPB, através das canções e de seus livros.

Já em clima de concentração para o desfile da Vila Isabel – que o homenageou lindamente no Carnaval passado - Martinho tem sua vida e obra celebrada neste domingo (12) nos programas Samba da Gamboa (TV Brasil, 12h) e Samba- book – Martinho da Vila (Canal Brasil, 17h15).

Na edição especial do Samba na Gamboa, o apresentador Diogo Nogueira recebe Martinho para uma conversa animada e muito samba. Juntos, revisitam a carreira do artista e destacam sua importância no universo do samba com muita música, histórias e risadas.

E, claro, cantam clássicos do sambista que marcaram época como Canta, Canta Minha Gente, Ex-amor e Disritmia. Martinho fala de sua paixão pelo partido alto e de sua relação com a África, central para ele escrever sobre temas ligados à negritude e ancestralidade. Como o samba enredo Kizomba - Festa da Raça, do álbum de 88, que está completando 35 anos.



Natural de Duas Barras, no Rio, Martinho revela a Diogo que seus laços com a folia já pareciam predestinados: ele nasceu em um sábado de Carnaval e mais tarde trocou o José Ferreira do sobrenome pelo Vila da escola do coração. O programa tem direção geral de Belisário França.



Diogo Nogueira celebra os 85 anos de Martinho no Samba na Gamboa (Foto: Kamyla Abreu/TVBrasil)



Diogo Nogueira também é um dos participantes do Sambabook, gravado em 2013 e que reúne um verdadeiro time de estrelas para cantar as principais canções de Martinho, pinçadas dos seus mais de 50 discos: Elza Soares, Paulinho da Viola, Leci Brandão, Ney Matogrosso, Zeca Baleiro, Pitty, Toni Garrido e muitos outros, que dividem os vocais com ele em 26 músicas, a exemplo de Disritmia, Ex-Amor, Casa de Bamba, Pra Tudo se Acabar na Quarta-feira e Canta, Canta, Minha Gente.

Na última segunda-feira, Martinho lançou em São Paulo a nova edição da biografia Memórias Póstumas de Teresa de Jesus, agora batizada de Memórias de Teresa de Jesus (Editora Malê). “Resolvi reescrever o livro porque já se passaram duas décadas e, neste período, houve mudanças na história da família. Nasceram pessoas, morreram outras”, explica o autor.

Ele se inspirou no clássico Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, para narrar histórias reais da família Ferreira, contadas por sua mãe, e muitas delas tendo ele como personagem. Mas o livro tem caráter coletivo, pois poderia ser a história de muitas famílias negras do Brasil.

FICHA

Livro: Memórias de Tereza de Jesus

Autor: Martinho da Vila

Editora : Malê

Preço R$ 44 (188 páginas), vendas em editoramale.com.br





Diversão no Fim de Semana

Rihanna não sobe em um palco há sete anos (Foto: Divulgação)

Rihanna quebra jejum no Super Bowl

Serão apenas 13 minutos, mas a expectativa é alta para ver Rihanna se apresentar no intervalo do do Super Bowl, domingo (12), entre 22h30 e 23h. Tanto pelas performances marcantes que costumam acontecer no evento, quanto pelo retorno da artista, que está há sete anos sem subir em um palco. Rihanna prometeu que será um espetáculo cheio de música e outros elementos visuais “O set list foi o maior desafio. O mais difícil foi decidir como maximizar os 13 minutos que duram o intervalo, mas também comemorar - é sobre isso que vai ser o show, uma celebração do meu catálogo da melhor maneira possível”, disse. O jogo, que começa 20h30 (horário de Brasília), tem transmissão pela Rede TV! (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Star+ (streaming).

O Super Bowl é um dos maiores palcos do mundo. Por mais assustador que tenha sido, porque não subo no palco há sete anos, há algo estimulante no desafio de tudo isso. É importante para mim fazer este ano. É importante para o meu filho ver isso", disse Rihanna, revelando que pensou bastante antes de aceitar o convite para se apresentar três meses após o parto.Recentemente, a cantora foi indicada ao Oscar pela canção Lift Me Up, parte da trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda Pra Sempre.

Rihanna se junta a uma lista de artistas célebres que se apresentaram no show do intervalo do Super Bowl, incluindo Beyoncé, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Shakira e The Weeknd. No ano passado, o hip hop foi celebrado com Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar se apresentando juntos.

A estrela country Chris Stapleton apresentará o hino nacional, enquanto a lenda do R&B Babyface cantará America the Beautiful. A atriz e cantora Sheryl Lee Ralph também apresentará Lift Every Voice and Sing.



Maratona BTCA

O Balé Teatro Castro Alves (BTCA) convida o público a uma maratona no seu canal do YouTube. Este mês, os 20 vídeos da companhia, tanto vídeos-dança quanto registros de espetáculos históricos realizados ao longo dos 41 anos do grupo, ficam disponíveis gratuitamente no canal youtube/@BaleTeatroCastroAlvesBTCA. A seleção inclui o trabalho visual mais recente, o doc A Cidade que Habita em Mim (2021), dirigido por Maria Carolina.

Linhas Negras

A série documental Linhas Negras estreia domingo (12), às 22h, no CINEBRASiLTV. Os treze episódios abordam a história de escritores e escritoras negros na literatura brasileira, passando por diferentes gerações. A narração é da autora e apresentadora Preta Rara. Em fevereiro, serão disponibilizados três episórios, sobre Maria Firmina, Luiz Gama e Maria Carolina de Jesus. Acesso gratuito na plataforma www.cinebrasil.tv.