Festa, procissões e serviços: programação da trezena de Santa Dulce é divulgada

Missas diárias, procissões, festas, inauguração de galeria, atendimento médico gratuito e serviços de saúde e cidadania. Essas são algumas das atividades da trezena de Santa Dulce dos Pobres, que acontece de 1° a 13 de agosto. A programação, que integra a religiosidade a ações sociais, foi divulgada nesta sexta-feira (26) pelas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) e a Prefeitura de Salvador.

Na abertura, no dia 1°, vai haver duas inaugurações. A primeira é da Galeria Santa Dulce dos Pobres, que terá 514 metros e será a maior galeria de fé católica do Brasil. A segunda é do memorial provisório da santa, que vai abrigar todo acervo dela. Procissão é o que no vai faltar. No dia 4 de agosto, a tradição se inicia com a Procissão dos Arcos, que sai do Bonfim rumo ao santuário, no Largo de Roma.

No dia 6 de agosto, tem a Procissão da Memória, que parte do santuário em direção a Igreja de Nossas Senhora da Conceição da Praia. No dia 13, dia oficial da santa, vai haver ainda a Procissão Luminosa, que começa no cair da noite, sai do santuário e vai até a Basílica do Senhor do Bonfim, na Colina Sagrada. A imagem da santa ainda vai passar por trezes pontos das capital durante toda a trezena.

Missa do aniversário de Santa Dulce aconteceu antes do anúncio da programação (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO)

Presente no anúncio da programação, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) destacou que o evento é divulgado três meses antes para atrair o máximo possível de devotos e peregrinos. "Temos uma possibilidade concreta de estimular o turismo religioso. Esse é o objetivo, a gente divulga com antecedência por ter certeza que devotos e peregrinos vão se mobilizar para estar", fala o gestor em coletiva de imprensa.

Se os devotos de fora são esperados, quem vive aqui já é figura garantida nos dias de celebração da trezena em agosto. Ione Chaves, 63 anos, diz que não vai perder um dia sequer da festa. "Eu estou aqui toda semana em missa normal, imagine na celebração da minha santa. Não vou perder um dia, quero estar em tudo e participar das missas, procissões e, quem sabe, até ajudar na Quermesse que vai acontecer", conta Ione, sem esconder a empolgação.

Ione quer ir a todos os dias da trezena (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Quermesse e serviços

Na Quermesse, serão organizadas barracas com vendas de produtos para arrecadar fundos que vão ser destinados a Osid. Vai haver ainda um espaço infantil com atividades recreativas, peças teatrais e atrações musicais. Tudo para atrair devotos e ajudar a seguir com o propósito principal de Santa Dulce, que era o zelo com os mais pobres e a assistência médica e social. Tarefa que vai ter apoio da Prefeitura.

Nas ações de saúde promovidas pela gestão municipal, vai haver aferição de pressão, medição glicemia, aplicação de vacinas e atendimentos de médico clínico. Nas ações de saúde, vai ter atualização de Cadastro Único (CadÚnico), serviços do Centro de Referência e Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializados de Assistência Social (Creas).

A cuidadora de idosos Iracema Veiga, 51, é devota desde pequena, quando ia ao santuário com a mãe. Mesmo morando no Cabula, aparece toda semana na igreja para acompanhar uma missa e é outra figura garantida da trezena. "Se tem um espaço, eu tô aqui. Na festa dela, então, é que vou estar mesmo para cada missa, procissão e na Quermesse também. Estava vendo até aqui como faz para ser voluntária durante a festa", fala.

Maria Rita, superintendente da Osid e sobrinha de Santa Dulce, diz que a expectativa da organização é otimista como as dos devotos. "Esperamos um grande número de devotos, não só daqui como de todo Brasil. A expectativa é muito grande e aumenta pelo fato da prefeitura abraçar e acolher essa festa que vai trazer uma força para o turismo religioso. É uma alegria poder festejar a primeira santa brasileira, fazer um tributo a ela", destaca.

Bruno Reis também ressaltou o potencial da festa de Santa Dulce e lembrou que essa é a primeira vez que a festa litúrgica vai acontecer em uma dimensão alinhada com a grandeza da figura da santa. "Em 2019, na canonização, a gente já pensava em uma festa grande para celebrá-la, mas a pandemia chegou. [...] Só agora, em 2023, que podemos nos programar e com antecedência anunciar as homenagens a ela, como estamos fazendo no aniversário dela", completou o gestor.

A imagem de Santa Dulce dos Pobres vai ficar por 24h em 13 pontos da capital durante a trezena. São eles: Farol da Barra, Rio Vermelho, Praça Cairu, Praça Municipal, Terreiro de Jesus, Santo Antônio Além do Carmo, Cajazeiras, São Tomé de Paripe, Praça da Revolução, Liberdade, Alagados, Itapuã e Capelinha.

Veja os detalhes da programação: